Morta Mariella Mengozzi direttrice del Museo dell'auto a Torino con un passato alla Ferrari: aveva 60 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell’Auto di Torino, si è spenta a 60 anni dopo una breve malattia. Prima donna alla guida del Mauto, Mengozzi era originaria di Forlì e prima dell’incarico nel capoluogo piemontese aveva ricoperto ruoli importanti per Walt Disney Company (retail director) e per la Ferrari, dove si era occupata di marketing e pianificazione strategica.

L’esperienza con Disney e Ferrari

In precedenza, aveva lavorato come dirigente anche per Gft, storica azienda di abbigliamento torinese. Nel suo periodo in Ferrari, Mengozzi si era occupata del Museo dedicato al Cavallino rampante a Maranello, sede della “Rossa”.

Nel 2018, dopo aver superato una selezione che aveva coinvolto 58 candidati, era stata scelta come direttrice del Museo dell’Auto di Torino.

La visibilità internazionale sotto la guida di Marella Mengozzi

Sotto la guida di Mariella Mengozzi il museo torinese ha accresciuto molto la propria visibilità a livello internazionale.

Non a caso il Mauto è finito anche sulle pagine del New York Times, in un lungo articolo dal titolo “Un giro d’Italia e un secolo di auto sbalorditive” firmato dal giornalista Stephen Williams. La collezione del museo conta oltre 200 modelli di automobile a partire dal 1854 ai giorni nostri.

Il Mauto raccoglie i grandi marchi sorti intorno alla Fiat, come Lancia, Iveco, Pininfarina, Bertone, Giugiaro e Ghia.

Fonte foto: ANSA Uno degli eventi organizzati da Mariella Mengozzi al Mauto

L’orgoglio per la citazione sul New York Times

La citazione sul New York Times era stata commentata con orgoglio dalla direttrice del museo, Mariella Mengozzi.

“Il nostro lavoro è fare del Mauto un luogo di cultura, attraente per un pubblico vasto, non solo degli appassionati di motori. Ora che lo ha scritto anche il New York Times, ci aspettiamo che molti lettori arrivino a Torino e al museo, come effetto della ripartenza dei viaggi e della mobilità culturale nel mondo”, le sue parole riportate da Repubblica.

La “signora dei motori”, come era soprannominata vista la sua grande esperienza in ambito motoristico, si è spenta a 60 anni. La data dei funerali non è stata ancora resa nota.