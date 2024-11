Morta la supermodella Georgina Cooper nell'isola di Kos in Grecia, aveva 46 anni: le cause del decesso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La supermodella britannica Georgina Cooper è morta all’età di 46 anni. Il decesso è avvenuto sull’isola di Kos, in Grecia, dove si trovava insieme al marito Nigel, con il quale si era sposata pochi mesi fa. La notizia è stata data da Dean Goodman, ex agente di Georgina Cooper. La top model, molto famosa soprattutto negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, recentemente aveva avuto problemi di salute ed era stata spesso in ospedale.

Georgina Cooper protagonista delle sfilate

Tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000 Georgina Cooper ha calcato le passerelle dei più grandi stilisti del mondo. Tra quelli più famosi Max Mara, Bluemarine, Fendi e ancora Gucci, Krizia, Missoni e Giorgio Armani.

Nel 1998 la supermodella britannica è stata protagonista della sfilata di Versace che, di fatto, ha segnato il debutto come designer di Donatella dopo la morte del fratello Gianni.

Georgina Cooper durante la sfilata per Fendi nel 1997

L’amicizia con l’altra supermodella Kate Moss

Oltre a questi grandi nomi della moda italiana, Georgina Cooper ha legato il suo nome a diversi famosi stilisti americani come Helmut Lang, Calvin Klein e Donna Karan.

Sulle passerelle della Fashion Week di Parigi ha sfilato per Ungaro e Christian Lacroix e negli anni è comparsa sulle copertine di Vogue e The Face. Dopo la nascita del figlio Sonny aveva deciso di lasciare il mondo della moda per dedicarsi completamente a lui. La sua migliore amica nel mondo della moda era senza dubbio l’altra supermodella Kate Moss.

Tante sue ex colleghe hanno voluto ricordarla sui social, sottolineandone il carattere solare e aperto. “Tutti noi la cercavamo dietro le quinte, i suoi successi nella moda sono stati enormi”, ha ricordato la modella Jade Parfitt.

Ancora da chiarire la causa del decesso di Georgina Cooper

Sulle cause del decesso di Georgina Cooper non è ancora stata fatta assoluta chiarezza. La supermodella si trovava a Kos, in Grecia, insieme al marito quando ha iniziato a sentirsi male.

Come ha raccontato l’ex manager, da quanto aveva contratto il Covid la donna aveva cominciato ad accusare una serie di problemi di salute. Georgina Cooper è rimasta ricoverata per cinque giorni in terapia intensiva nell’ospedale dell’isola di Kos e i medici stavano pensando di trasferirla a Creta per fornirle un’assistenza migliore.

Ma la 46enne britannica è morta proprio nell’ospedale di Kos, rendendo impossibile il concretizzarsi del trasferimento aereo che era in fase di organizzazione.