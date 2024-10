Morta la sciatrice Matilde Lorenzi, il post della sorella Lucrezia su Instagram: quando sarà il funerale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il funerale di Matilde Lorenzi, giovane sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito, si terrà giovedì 31 ottobre alle ore 10 presso la parrocchia di San Lorenzo a Giaveno, in provincia di Torino. La sorella maggiore, Lucrezia Lorenzi, ha dato l’annuncio della scomparsa su Instagram, invitando chi vorrà dare un ultimo saluto a Matilde a partecipare al rosario che si terrà mercoledì 30 ottobre alle 18.00, sempre nella chiesa di San Lorenzo. La famiglia ha espresso il desiderio di evitare fiori, invitando invece a contribuire al “Progetto in Memoria di Matildina”, a supporto di cause a lei care.

La morte di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre, è deceduta a seguito di un tragico incidente durante un allenamento in Val Senales.

L’incidente è avvenuto lungo la pista Grawand G1, dove la sciatrice è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e, purtroppo, non è riuscita a riprendersi.

La Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) ha dichiarato il lutto per questa perdita e ha espresso vicinanza alla famiglia Lorenzi, ricordando i successi e la determinazione che Matilde ha mostrato nelle competizioni e nella sua breve ma intensa carriera.

Quando si svolgerà il funerale

Molti personaggi noti e istituzioni hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della giovane atleta. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Matilde.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato tristezza per la perdita della giovane promessa, inviando un messaggio di vicinanza alla famiglia e al Centro Sportivo Esercito.

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto esprimere il proprio cordoglio, sottolineando quanto sia doloroso perdere una giovane di grande talento e dedizione.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia della sciatrice.

Nel frattempo la sorella di Matilde Lorenzi, Lucrezia, su Instagram ha annunciato che il funerale della sciatrice si terrà giovedì 31 ottobre alle 10 nella parrocchia di San Lorenzo a Giaveno (Torino).

Lucrezia Lorenzi ha ricordato con affetto la sorella Matilde in un’intervista rilasciata a SkySport descrivendola come una presenza straordinaria e una persona determinata, sempre sorridente. Lucrezia la considera il suo “gigante buono” e sente che, nonostante la perdita, Matilde continuerà a dare forza a lei e alla famiglia in questo momento difficile.

Le due sorelle condividevano un amore profondo per lo sci alpino, un legame che per Lucrezia rimarrà intatto; si sente ancora unita a Matilde e intende portarne avanti la memoria.

Dall’ospedale San Maurizio di Bolzano, Lucrezia ha espresso l’intenzione di promuovere iniziative per onorarla, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza nello sport, e ha accennato a progetti che discuterà con le istituzioni competenti.