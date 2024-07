Morta la prima notte di nozze, la storia della 23enne in Russia trovata senza vestiti: aperta un'inchiesta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Arriva da San Pietroburgo in Russia la storia di una ragazza di 23 anni morta in circostanze misteriose la prima notte di nozze. La giovane è precipitata dal quindicesimo piano, dalla finestra dell’appartamento che condivideva con il neo sposo: è stata trovata a terra senza vestiti. Aperta un’inchiesta, la polizia ha interrogato il marito, che ha negato ogni responsabilità.

Ragazza di 23 anni morta la prima notte di nozze in Russia

La vicenda, raccontata dal Daily Mail, è avvenuta alcuni giorni fa a San Pietroburgo, in Russia.

Ksenia Vodyanitskaya, questo il nome della ragazza, è morta nella sua prima notte di matrimonio, mentre si trovava assieme al neo marito Konstantin, 24 anni, nel loro appartamento.

Fonte foto: 123RF La tragedia a San Pietroburgo, in Russia

I due erano convolati a nozze solo poche ore prima: dopo una festa in un ristorante della città, gli sposi erano tornati a casa.

Precipitata dal quindicesimo piano

La 23enne è morta dopo essere precipitata da un’altezza di circa 50 metri, cadendo dalla finestra del loro appartamento al quindicesimo piano di un palazzo.

Secondo quanto emerso, la ragazza era nuda quando è caduta dalla finestra, per cause ancora da chiarire.

Sarebbe stato il marito a chiamare i soccorsi, ma per la giovane non c’era più nulla da fare.

Aperta un’inchiesta, interrogato il marito

Sulla morte di Ksenia Vodyanitskaya è stata aperta un’inchiesta. La polizia ha subito interrogato il marito, che ha negato ogni coinvolgimento del decesso della moglie.

Il 24enne non è stato trattenuto: l’indagine è ancora in corso ma gli investigatori propendono per la pista del tragico incidente.

Ksenia Vodyanitskaya si era recentemente laureata all’Università di Medicina Veterinaria di San Pietroburgo.

Amante della fotografia, solo poche ore prima della tragedia aveva postato sui social alcuni scatti delle nozze.