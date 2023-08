Morta la piccola Soleil di 19 mesi colpita da un malore improvviso mentre era in vacanza in Albania

Tragedia in Albania, dove è deceduta la piccola Soleil. Mamma Lorinda e papà Alessandro hanno visto spegnersi in pochi giorni la loro bimba di 19 mesi.

Comunità di Centobuchi a lutto

La notizia terribile ha sconvolto tutta la comunità di Centobuchi, frazione del comune di Monteprandone (Ascoli Piceno).

La piccina è stata stroncata da un malore, mentre si trovava con il padre e la madre in Albania, in vacanza dai nonni materni.

I genitori della vittima colpiti dal Covid

Tutto è cominciato pochi giorni fa dopo che Alessandro e Lorinda hanno contratto il Covid.

In seguito la figlia ha cominciato a stare male, anche se al momento non è ancora chiaro se fosse risultata anche lei positiva al virus e se la condizione dei genitori abbia avuto un ruolo cruciale sull’aggravamento delle sue condizioni.

Quel che è certo è che Soleil è andata via via peggiorando. Venerdì è poi stata trasportata con urgenza in ospedale, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Fonte foto: ANSA

Si attendono i risultati delle analisi

Ora si è in attesa dei risultati delle analisi e degli esami per comprendere le cause del decesso.

La famiglia dimorava da qualche anno a Centobuchi assieme agli altri due figli Emily e Joel.

Il cadavere della piccola è stato portato in Italia. Il padre ha voluto ricordare la figlia Soleil sui social, postando una sua immagine.