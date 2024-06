Morta la pallavolista Oriana Bertolino a Malta durante un'escursione: è precipitata col quad da una scogliera

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Morta a 31 anni Oriana Bertolino. La giovane pallavolista di Marsala (Trapani), nella serata di sabato 29 giugno, si trovava sull’isola di Gozo, a Malta, quando è precipitata in mare da una scogliera con un quad al cui volante c’era un uomo di 47 anni, che ha riportato solo ferite lievi.

Morta la pallavolista Oriana Bertolino: è caduta in mare con il quad a Malta

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, la 31enne stava partecipando a un’escursione in gruppo per assistere al tramonto. Intorno alle 20, sulla scogliera lungo un lato della panoramica Wied il-Mielaħ, famosa per il suo arco di roccia, nei pressi a Għarb, qualcosa è andato storto.

La polizia maltese ha spiegato che il conducente del quad, che è riuscito a salvarsi, a un certo punto ha perso il controllo del veicolo, forse per un problema allo sterzo che non gli avrebbe consentito di cambiare direzione in tempo.

Fonte foto: ANSA

La ricostruzione dell’incidente

Sempre secondo le prime informazioni, non è da escludere che gli escursionisti, temendo di perdere il tramonto, abbiano accelerato per non giungere in ritardo al punto panoramico.

La polvere innalzatasi e la scarsa aderenza al terreno potrebbero aver contribuito al fatto che il guidatore del quad non sia riuscito a fermarsi in tempo prima della fine della scogliera.

Il corpo della giovane italiana è stato recuperato senza vita. La pallavolista è deceduta per le lesioni riportate. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta.

Il ricordo della Fipav Sicilia

Oriana Bertolino lavorava in un ambulatorio veterinario ed era nota nel mondo della pallavolo come giocatrice e come allenatrice. La Fipav Sicilia l’ha commemorata con un post.

“La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino, 31 anni, amante della pallavolo, giocatrice ed allenatrice, colpisce tutti noi profondamente – si legge su Facebook -. Il Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia si stringono al dolore della mamma e del fratello di Oriana, della società Marsala Volley e di tutti i suoi affetti, in questo momento di profondo dolore”.

In queste ore in tantissimi stanno esprimendo messaggi di cordoglio in rete.