Morta la nonna di Ultimo, la signora Gina aveva 96 anni e appariva spesso sui social insieme al nipote

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Lutto per Ultimo: Gina, nonna del cantante classe 1996, è scomparsa all’età di 96 anni. L’anziana, alla quale l’artista era molto legato, è morta in maniera improvvisa poco prima di diventare bisnonna. A giugno, infatti, Ultimo ha annunciato di essere in attesa di un figlio insieme alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.

Lutto per Ultimo: morta la nonna Gina

Nel corso degli anni, Gina era diventata un volto noto sul web. Il nipote amava infatti coinvolgerla nei contenuti condivisi sui social.

Tante le sue comparse, dal lancio dell’album Altrove fino agli annunci in video dei concerti in stadio in giro per l’Italia.

Fonte foto: ANSA Ultimo sul palco del teatro Ariston durante il 73° Festival della canzone italiana di Sanremo

Con la sua caratteristica ironia, nonna Gina si divertiva a spalleggiare il cantautore romano. “Niccolò vieni qua, siediti vicino a me”, gli diceva nel video per il lancio del suo ultimo progetto.

“Biglietti fuori, andateli a prendere!“, aveva esortato più recentemente, a qualche ora dall’apertura delle prevendite dei biglietti per i prossimi concerti in programma per il 2025.

L’annuncio del figlio di Ultimo

A giugno, durante il concerto allo stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha dato ai suoi fan la più dolce delle notizie.

Davanti a circa 65mila persone, l’artista 28enne ha annunciato ai fan di stare per diventare genitore insieme alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia della showgirl Heather Parisi), salita sul palco tra lo stupore dei presenti.

La nascita del figlio, un maschietto, è prevista per il prossimo autunno.

“Illuminate questo stadio – ha chiesto Ultimo alla folla – Se c’è una cosa che so, è che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia“.

Il cantante ha quindi chiesto di cantare assieme a lui il ritornello del brano “Quel filo che ci unisce”, dedicato proprio a Jacqueline.

I due stanno assieme da circa tre anni e questo sarà il loro primo figlio.

Chi è Ultimo

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi , è nato a Roma il 27 gennaio 1996.

Dopo aver studiato al conservatorio di Santa Cecilia, a marzo 2017 pubblica il suo singolo d’esordio, “Chiave”. A marzo dello stesso anno apre il concerto di Fabrizio Moro a Roma e a ottobre debutta con l’album “Pianeti” (disco d’oro).