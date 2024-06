Morta la moglie di Marco Nosotti giornalista di Sky Sport, era appena rientrato dagli Europei 2024 in Germania

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport impegnato in questo periodo a seguire gli Europei 2024 in Germania, è stato colpito da un grave lutto: nelle scorse ore è morta sua moglie Silvia.

Il decesso è avvenuto giovedì 20 giugno, in serata. Nosotti era rientrato in Italia domenica sera dalla Germania, dove stava lavorando da inviato per seguire gli Europei di calcio.

La donna si è spenta dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. Con Nosotti era sposata da 28 anni.

“Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio e si stringe attorno a Marco Nosotti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Silvia”, il post pubblicato su X dal club emiliano, squadra da sempre vicina al giornalista, che da giovane è stato portiere del club e poi bordocampista durante gli anni trascorsi dalla squadra in Serie A e non solo.