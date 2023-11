Morta la figlia di Giorgio Perinetti dopo una malattia: Emanuela era tra le donne più influenti nel digital

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il mondo del calcio si è stretto attorno al direttore sportivo Giorgio Perinetti per la prematura scomparsa della figlia Emanuela, morta dopo una lunga malattia. La giovane influencer, nota nel panorama digitale e dello sport, aveva una brillante carriera nell’innovazione e nel marketing sportivo. Interrotta quando era davvero ancora troppo presto: Emanuela Perinetti è deceduta a Milano a soli 34 anni.

L’annuncio della morte di Emanuela Perinetti

Il padre Giorgio Perinetti si era recato nella città lombarda per stare accanto alla figlia negli ultimi momenti. La notizia della sua morte è giunta durante la partita Avellino-Juve Stabia, mercoledì 29 novembre, provocando il comprensibile gelo durante la manifestazione sportiva valevole per la Coppa Italia di Serie C.

Una nuova tragedia, quindi, colpisce Giorgio Perinetti, già provato dalla perdita della moglie Daniela nel 2015, vittima di un tumore al seno.

Fonte foto: ANSA

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha dovuto dire addio anche alla figlia Emanuela dopo aver perso la moglie Daniela nel 2015 per un cancro

Chi era Emanuela Perinetti

Emanuela Perinetti, inserita nel 2018 tra le 150 donne più influenti del digitale italiano, ha trascorso gran parte della sua vita a Milano, pur mantenendo forti legami con Roma, città natale del padre.

Laureata in “Innovation Management” alla Luiss, ha successivamente intrapreso una carriera nel marketing e nella comunicazione bancaria prima di specializzarsi nel mondo sportivo e calcistico.

Nel 2018 è stata nominata general manager della Sport Business Unit di Sports Dots (Prodea Group) e ha co-fondato Cucu Sports e Stadeo. Quest’ultima società ha collaborato con Romagiallorossa.it, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Perinetti.

L’ultimo messaggio su Instagram

Il profilo Instagram di Emanuela Perinetti, seguito da oltre 16 mila persone, è ora un luogo di commozione e ricordi. L’ultima pubblicazione, datata 19 settembre, mostra un ritratto senza didascalia, attirando commenti di amici e estimatori.

Amici come Stefano Tirelli, ideatore di Sport For Nature, hanno espresso gratitudine per l’amicizia e la dedizione di Emanuela, lasciando messaggi toccanti sui social.

Funerali venerdì 1 dicembre

I funerali di Emanuela Perinetti si terranno venerdì 1 dicembre a Milano, presso la Basilica di Sant’Eustorgio. L’orario della funzione è stato fissato alle 14.45.

Questa sarà quindi l’occasione per amici, familiari e estimatori di condividere l’addio a una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta.