Morta la cantante Farida a 78 anni, voce degli anni Settanta: con la sua voce stregò Battiato e Renato Zero

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Addio a Concetta Gangi, in arte Farida, cantante siciliana degli anni Settanta che collaborò, tra gli altri, con Franco Battiato e Renato Zero. L’artista, catanese ma di origini egiziane, è morta all’età di 78 anni in seguito a una breve malattia. Nel 2023 era tornata a far parlare di sé dopo aver partecipato alle audizioni di The Voice Senior, senza tuttavia superare il vaglio dei giudici.

Morta la cantante Farida: la sua vita

Farida era nata a Catania il 26 settembre 1946. La cantautrice, scomparsa a Taormina nella giornata di lunedì 30 settembre, aveva inciso il suo primo 45 giri nel 1968 (Su per giù Superman, tratto dalla colonna sonora del film I tre supermen a Tokyo).

Sempre nel ’68, come ricorda Repubblica, aveva adottato il suo pseudonimo, guadagnando un certo successo grazie ai brani Non dirmi niente, Io per lui e La voce del silenzio.

Nel 1970 partecipò alla manifestazione musicale itinerante estiva Cantagiro e la sua casa discografica decise di promuoverla anche all’estero, soprattutto in Europa orientale.

Le collaborazioni con Renato Zero e Franco Battiato

Nel 1978 Renato Zero scelse la voce di Farida per gli spettacoli del tour Erozero, mentre nel 1980 venne lanciato il singolo Al limite di noi, scritto e prodotto proprio dal cantante romano.

Nel 1981 la casa discografica Zerolandia (fondata dal cantante amato dai “sorcini”) produsse il suo disco Complicità.

Fonte foto: ANSA Renato Zero durante un incontro per la Giornata Mondiale dell’Infanzia allo Stadio Olimpico di Roma

Nel 1983 l’artista catanese si rese protagonista di una collaborazione con Franco Battiato e Giusto Pio e la casa PolyGram lanciò sul mercato i singoli Rodolfo Valentino e Oceano Indiano.

Subito dopo, decise di ritirarsi dalle scene discografiche.

Il ritorno in tv nel 2023

Dopo anni di apparizioni saltuarie, Farida era tornata in tv nel 2023.

Aveva deciso di farlo partecipando alle audizioni del programma The Voice Senior (Rai 1), senza tuttavia essere scelta dai giudici.