Morta la cantante Caterina Valente di "Bongo cha cha cha" diventata una hit nell'estate 2021, aveva 93 anni

È morta a 93 anni Caterina Valente, cantante dalla lunga e prolifica carriera che a partire dall’esordio nel dopoguerra arrivò a incidere oltre 1.500 brani in 12 lingue, fatto che la fece entrare nel Guinnes dei primati. L’artista si è spenta lunedì 9 settembre a Lugano, in Svizzera, dove si era ritirata da una ventina d’anni. Nel 2021 il duo britannico dei Goodboys riportò in classifica una nuova versione di “Bongo cha cha cha”, uno dei cavalli di battaglia di Caterina Valente.

Chi era Caterina Valente

Caterina Valente nacque a Parigi nel 1931 da genitori italiani: il padre era della provincia di Frosinone e la madre romana ma di origini genovesi. La piccola Caterina e il fratello maggiore Silvio Francesco respirarono arte fin da piccolissimi: papà era un fisarmonicista mentre la madre era una commediante musicale polistrumentista e ballerina.

Caterina Valente era dotata di talento artistico a 360 gradi: suonava, ballava, cantava e recitava in 12 lingue. Fu una delle artiste più celebri del dopoguerra e la sua carriera proseguì fino all’età avanzata.

Fonte foto: IPA

Caterina Valente in un’esibizione del 1958.

Si sposò due volte: nel 1952 con il berlinese Erik Van Aro e nel 1972 con il britannico Roy Budd. Il secondo matrimonio termino col divorzio nel 1980.

Di lei Mina disse: “Caterina Valente che io chiamo maestra è una musicista pazzesca, e come voce, come padronanza, rimane la più forte“.

Il successo mondiale

Fu la prima star globale italiana nonché la cantante italiana più famosa dagli Anni ’50 ai ’70. I suoi brani conquistarono tutta l’Europa e l’America, dagli Usa al Brasile, e poi ancora il Giappone e il Sudafrica. Fra i suoi duetti più popolari si ricordano quelli con Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e Dean Martin.

Tenne un concerto a Las Vegas nel 1964 e fu una delle prime volte che una cantante europea si esibiva nella città dei casinò. Continuò a esibirsi fino all’inizio degli Anni 2000, anche se aveva iniziato a meditare il ritiro già negli Anni ’70.

Bongo cha cha cha

Il duo di dj inglesi Goodboys nel 2021 remixò “Bongo cha cha cha”. La canzone divenne subito virale su TikTok raccogliendo oltre un miliardo di visualizzazioni. Ma non solo: ragazze di tutto il mondo cominciarono a sfidarsi a colpi di balletti sulle note della hit interpretata da Caterina Valente a partire dal 1959.