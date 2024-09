Morta l'editrice Paola Tantulli per un malore improvviso a Pordenone, aveva 58 anni

La comunità di Pordenone piange Paola Tantulli, tra i soci della casa editrice Biblioteca dell’Immagine: 58 anni, Tantulli ha accusato un malore improvviso nella serata di domenica 22 settembre mentre smontava gli stand del festival letterario Pordenonelegge. La donna è stata immediatamente soccorsa, ma dopo alcune ore trascorse nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pordenone è spirata la mattina di lunedì 23 settembre.

Lutto nell’editoria: è morta Paola Tantulli

Il mondo dell’editoria piange la scomparsa di Paola Tantulli, 58 anni, da anni impegnata con la Biblioteca dell’Immagine nella cura del festival Pordenonelegge.

Paola ha accusato un malore nella serata di domenica 22 settembre mentre smontava gli stand del festival letterario.

Immediatamente sono arrivati i soccorritori, che l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Pordenone dove è stato subito disposto il ricovero presso il reparto di terapia intensiva. Nelle prime ore di lunedì 23, infine, il tragico epilogo: Paola Tantulli ha lasciato questa terra.

Appresa la notizia, gli organizzatori del festival letterario e i colleghi si sono stretti in un doloroso cordoglio con messaggi di affetto sui social. Per il momento non è dato sapere quale tipo di malore abbia ucciso la 58enne.

Il cordoglio dei colleghi

Sui profili social di Pordenonelegge è comparso un messaggio di addio rivolto a Paola Tantulli, personalità molto amata nel mondo dell’editoria.

Appassionata, intelligente, sensibile e spiritosa, Paola era una donna che amava i libri, una donna che viveva di libri. In questi anni è stata vicina a pordenonelegge sempre, e ha reso il nostro amore per i libri più ricco e profondo.

“Mentre presentava un incontro o sfogliava un romanzo o ci sorrideva in quel suo modo elegante e sincero”, aggiungono i soci di Pordenonelegge. Parole piene di dolore arrivano anche da Massimiliano Santarossa, amministratore delegato della casa editrice Biblioteca dell’Immagine.

Le riporta Today: “Resterà per sempre nei libri che ha creato e amato”, scrive Santarossa, che descrive Paola Tantulli come una sorella. Dalla pagina social della casa editrice, infine, arrivano le parole dei colleghi: “Lascia un vuoto incolmabile, ma lascia soprattutto un mondo vastissimo di affetto, amore, idee, proposte. Paola è e sarà per sempre il cuore di EBI”.

Chi era l’editrice Paola Tantulli

Paola Tantulli era nata nel 1966 a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. Dopo una laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Udine, si era immersa nel mondo dell’editoria. Come ricorda Rainews, quel mondo la riempiva di entusiasmo e passione, un’energia che in 30 anni era riuscita a infondere anche ai suoi colleghi e a tutte le persone che erano entrate in contatto con lei.

Non a caso, l’immagine scelta per il suo profilo Facebook la ritraeva con un’espressione seria, concentrata, con un libro tra le mani di fronte a un microfono. Grazie alla sua totale dedizione al lavoro, Paola Tantulli era diventata un punto di riferimento per tutti i suoi collaboratori.

Con la sua morte, Paola lascia due figli e un grande vuoto tra le persone fortunate che l’hanno conosciuta mentre cercava di migliorare il mondo, con il suo mondo.