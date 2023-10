Morta l'attrice Suzanne Somers star di Tre cuori in affitto a poche ore dal compleanno: era malata da tempo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’attrice Suzanne Somers è morta domenica 15 ottobre a Palm Springs in California, poche ore prima di compiere il suo 77° compleanno. Somers è stata uccisa dal cancro al seno contro il quale combatteva da oltre 23 anni.

Addio a Suzanne Somers

Nel comunicato pubblicato sul profilo Instagram dell’attrice si legge che Suzanne Somers “è morta serenamente” a casa “circondata dal suo amorevole marito Alan, da suo figlio Bruce e dalla sua famiglia”.

I familiari, che si erano riuniti per festeggiare il compleanno, celebreranno invece “la sua straordinaria vita”. Nella nota anche un ringraziamento “ai suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata tantissimo”.

Star di Tre cuori in affitto

Suzanne Somers è diventata famosa per essere stata una dei protagonisti della celeberrima sitcom Anni ’80 Tre cuori in affitto (Three’s Company).

Lei era Chrissy Snow, segretaria sexy e tanto svampita e ingenua da non capire battute e doppi sensi.

La partecipazione di Suzanne Somers a Tre cuori in affitto cessò dopo 87 episodi: l’attrice chiese un aumento salariale, ottenendo invece il benservito dalla produzione.

Negli Anni ’90 il ritorno alle sitcom con Una bionda per papà (Step by Step).

Fra le sue altre interpretazioni si ricordano American Graffiti (1973), Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan (1973), La signora ammazzatutti (1994) e La cantina degli orrori (1999).

Oltre alle sue attività artistiche, Suzanne Somers è stata anche un’imprenditrice di successo, una scrittrice di libri di salute e benessere e una conduttrice di talk show.

La lunga battaglia contro il cancro

Il cancro era tornato lo scorso luglio e Somers ne aveva parlato ai fan su Instagram.

A Entertainment Tonight aveva detto di sentirsi “come qualsiasi paziente oncologico: quando ricevi quella temuta notizia – ‘È tornato!’ – ti viene un nodo allo stomaco”.

“Poi – aveva aggiunto – indosso la mia armatura da combattimento e vado in guerra. Questo è un campo di battaglia familiare per me e sono molto forte”.

In passato aveva anche dovuto affrontare un cancro della pelle.

Si era attirata le critiche della American Cancer Society perché si era opposta all’utilizzo della chemioterapia, optando invece per cure alternative.