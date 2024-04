Morta l'attrice Paola Gassman moglie di Ugo Pagliai, figlia di Vittorio e sorella di Alessandro: aveva 78 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Addio a Paola Gassman: l’attrice, figlia di Vittorio e protagonista della scena teatrale italiana insieme al marito Ugo Pagliai, è morta all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. Nata a Milano il 29 giugno 1945, era la sorellastra di Vittoria, Jacopo e Alessandro Gassman.

Morta l’attrice Paola Gassman

A dare la triste notizia è stato proprio il marito, insieme ai figli Simona e Tommaso e a tutta la famiglia. Lo riporta Ansa.

Per tutta la sua carriera Paola Gassman si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, con qualche sporadica apparizione televisiva in commedie e sceneggiati.

Insieme al compagno di una vita, Ugo Pagliai, ha messo in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico sia in quello comico e brillante: da Luigi Pirandello a Carlo Goldoni, passando per William Shakespeare.

Il messaggio d’addio di Alessandro Gassman

Quest’ultimo l’ha ricordata con un messaggio via social: “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”, ha scritto l’attore.

La vita e la carriera

È nata a Milano il 29 giugno 1945, figlia del grande attore della commedia all’italiana Vittorio Gassman e dell’attrice Nora Ricci.

Dopo aver frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico (dove conosce il futuro marito, Luciano Virgilio, con il quale ha la figlia Simona all’inizio della carriera), trascorre 3 anni nella compagnia Teatro Libero diretta dal regista Luca Ronconi, che con lo spettacolo “Orlando Furioso” le fa girare diverse nazioni europee e gli Stati Uniti.

Il successo culmina in una importante trasmissione televisiva a puntate nel 1975 su Rai 1, che la vede vestire i panni di Marfisa accanto a Massimo Foschi (Orlando) e Ottavia Piccolo (Angelica). Sempre in quel periodo prende parte agli spettacoli “La tragedia del vendicatore”, diretto da Ronconi e “Cucina”, di Lina Wertmuller.

Paola entra poi nella compagnia Brignone-Pagliai, recitando negli spettacoli “Spettri” di Henrk Ibsen e “Processo di famiglia” di Ugo Fabbri. Sul palcoscenico nasce anche l’amore con Ugo Pagliai, con cui farà coppia fissa.

Con la compagnia teatrale Pagliai-Gassman metterà in scena diversi spettacoli: tra i più recenti figurano “Spirito allegro” di Noel Coward, “Giù dal monte Morgan” di Arthur Miller, “Vita col padre” di Russel Crouse. Reciterà con molti altri registi quali Luigi Squarzina, Massimo Castri, Mauro Bolognini, Silvano Piccardi, Marco Sciaccaluga e Pierantonio Maccarinelli.

Negli ultimi anni si è dedicata anche alla poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria e al repertorio. Nel 2007 ha pubblicato un’autobiografia intitolata “Una grande famiglia dietro le spalle“.