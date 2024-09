Morta l'attrice Maggie Smith, famosa in tutto il mondo per Harry Potter e Downton Abbey: aveva 89 anni

Cinema in lutto, spettatori compresi. Venerdì 27 settembre Maggie Smith, famosissima per i suoi ruoli in Harry Potter e Downton Abbey, è morta: aveva 89 anni. La notizia è stata data dalla famiglia.

Morta Maggie Smith, l’annuncio della famiglia

A dare notizia della morte dell’attrice è stata la sua famiglia.

L’annuncio è stato poi rilanciato dalla Bbc. Ecco la dichiarazione dei figli di Smith, Toby Stephens e Chris Larkin:

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Maggie Smith. È morta serenamente in ospedale nella mattina di venerdì 27 settembre. Una persona intensamente riservata, circondata da amici e familiari alla fine. Lascia due figli e cinque amati nipoti, devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare il meraviglioso staff del Chelsea and Westminster Hospital per la loro cura e la loro infinita gentilezza durante i suoi ultimi giorni. Vi ringraziamo per tutti i vostri messaggi di affetto e supporto e chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento”.

I due premi Oscar di Maggie Smith

È stata spesso considerata la principale attrice britannica di una generazione che includeva, tra le grandi, Vanessa Redgrave e Judi Dench.

Era riuscita a vincere il premio Oscar come miglior attrice nel 1969, con The Prime of Miss Jean Brodie, conosciuto in Italia come La strana voglia di Jean.

Fonte foto: ANSA Maggie Smith durante le riprese di Harry Potter

Poi, un’altra statuetta nel 1978, questa volta come miglior attrice non protagonista, per California Suite.

Ha ricevuto altre 4 nomination e altri premi tra cui:

3 Golden Globe;

5 BAFTA;

4 Emmy Awards;

1 Tony Award.

Harry Potter, Downton Abbey, ma non solo

Il nome di Maggie Smith è indissolubilmente legato al personaggio della professoressa Minerva McGranitt, interpretato dal 2001 al 2011 in tutti i film della saga dedicata a Harry Potter.

Aveva recitato anche in altri film di culto come, tra cui Hook – Capitan Uncino (1991) e Sister Act (1992).

In Downton Abbey ha invece interpretato Violet Crawley, contessa madre di Grantham nella serie tv, dal 2010 al 2016.

Chi era Maggie Smith?

Dame Margaret Natalie Smith, questo il suo nome completo, era nata il 28 dicembre 1934 a Ilford, un quartiere nel nord-est di Londra.

L’attrice si era sposata due volte:

nel 1967 con Robert Stephens (da cui ha avuto due figli, Chris Larkin e Toby Stephens, entrambi attori);

(da cui ha avuto due figli, e entrambi attori); nel 1975, dopo aver divorziato, con Beverley Cross (morto nel 1998).

Il tumore al seno

Nel marzo 2008 le era stato diagnosticato un tumore al seno, condizione che non la fermò: insistette per continuare a girare le sue scene in Harry Potter e il principe mezzosangue.

Successivamente, venne comunicata la notizia della sua completa guarigione.