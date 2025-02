Morta l'attrice Kim Sae-ron, ipotesi suicidio: faticava a ottenere ruoli dopo un incidente d'auto da ubriaca

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attrice sudcoreana Kim Sae-ron è stata trovata senza vita nella sua casa di Seul. Aveva solo 24 anni. La polizia ha escluso segni di violenza e sta trattando il caso come suicidio. Kim era diventata famosa da bambina grazie ai film “The Man from Nowhere” e “A Brand New Life”, ma la sua carriera si era interrotta nel 2022, dopo un incidente stradale causato dalla guida in stato di ebbrezza.

Attrice trovata morta in casa

L’attrice coreana Kim Sae-ron è stata trovata morta nella sua abitazione a Seul. A trovare il corpo un amico, che aveva in programma di incontrarla e ha avvisato le autorità.

La polizia sudcoreana ha confermato che non ci sono segni di reato e che la causa della morte, almeno secondo le prime ipotesi, sembra essere suicidio. Il caso verrà quindi trattato come tale.

Fonte foto: IPA In foto Kim Sae-ron

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. La notizia sta rimbalzando sui media, ben oltre i confini nazionali sudcoreani, dove Kim era stata una baby star di grande talento.

Le ipotesi sulla morte

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, Kim Sae-ron non ha lasciato alcun messaggio prima della sua morte. Gli inquirenti stanno esaminando le sue ultime ore di vita, ma al momento la pista principale resta quella di un gesto volontario.

L’attrice aveva attraversato un periodo difficile. Nel 2022, un incidente stradale dovuto alla guida in stato di ebbrezza aveva segnato la sua carriera. Dopo l’accaduto, aveva avuto difficoltà a ottenere nuovi ruoli, a causa della reazione negativa dell’opinione pubblica.

Nel tentativo di tornare sulle scene, aveva accettato una parte in uno spettacolo teatrale nel 2024, ma le polemiche seguite alla sua partecipazione l’avevano spinta a ritirarsi.

Chi era Kim Sae-ron

Nata a Seul nel 2000, Kim Sae-ron aveva iniziato la sua carriera giovanissima, diventando una delle più promettenti giovani attrici sudcoreane. Il suo debutto in “A Brand New Life” (2009) le aveva permesso di essere invitata al Festival di Cannes.

Il successo internazionale era arrivato però con “The Man from Nowhere” (2010), il film sudcoreano di maggior incasso di quell’anno. Nel corso della sua carriera, aveva recitato anche in “The Neighbor” (2012), “Snowy Road” (2015), “The Villagers” (2018) e nella serie tv “Mirror of the Witch” (2016). L’ultimo progetto a cui aveva preso parte era stato “Bloodhounds” (2023).