Morta l'attrice Elaine Devry: è stata la quarta delle otto mogli di Mickey Rooney, recitò anche col marito

È morta a 93 anni, nella sua casa di Grants Pass, in Oregon, Elaine Devry, ex attrice televisiva e cinematografica, quarta moglie (su otto totali) dell’attore premio Oscar alla carriera Mickey Rooney. Scomparsa da tempo dai radar, l’annuncio della morte è stato comunicato sul sito web di un’impresa di pompe funebri locale.

L’annuncio della morte di Elaine Devry

È morta a 93 anni nella sua casa di Grants Pass, capoluogo della contea di Josephine, in Oregon, Elaine Devry, all’anagrafe Thelma Elaine Mahnken, ex attrice cinematografica e televisiva americana.

Elaine Devry era nata il 10 gennaio del 1930 a Compton, in California. L’annuncio della sua morte, avvenuta lo scorso 20 settembre, è stato condiviso solo in questi giorni dalla stampa specializzata americana, dopo che è stato trovato il necrologio pubblicato sul sito web di un’agenzia di pompe funebri locale.

Fonte foto: Getty Elaine Devry a Los Angeles con l’allora marito Mickey Rooney, nell’agosto 1957

Dopo aver lavorato con continuità fino alla seconda metà degli anni ’70, Elaine Devry è progressivamente scomparsa dai radar. Sposata per tre volte, negli ultimi venti anni aveva vissuto in un ranch nell’Oregon, dov’è poi deceduta.

La carriera e gli amori

Elaine Devry aveva studiato in California, dove aveva anche sposato il suo compagno di liceo Dan Ducich. Andati a vivere in Montana, i due divorziarono nel ’52 dopo l’arresto dell’uomo, finito in carcere a seguito di numerose rapine.

Tornata in California, Elanie si mise a lavorare in un’autofficina mentre tentava parallelamente di far decollare la sua carriera da attrice. Fondamentale è stato l’incontro con l’attore classe 1920 Mickey Ronney, con il quale la donna convolò a nozze nello stesso 1952, diventando la terza moglie dell’attore (che si sposerà poi altre cinque volte).

Il debutto al cinema arrivò l’anno dopo con un piccolo ruolo non accreditato in “A Slight Case of Larceny”, ma fu con il film “Atomicofollia” (“The Atomic Kid”) che ottenne il suo primo ruolo ufficiale, recitando proprio al fianco del marito.

I divorzi e gli ultimi anni

Da lì, Devry è apparsa in numerosi altri film, passando poi anche al piccolo schermo, recitando in decine di serie tv, fino alla seconda metà degli anni ’70.

Divorziata anche da Rooney, il quale a suo dire gli aveva lasciato solo “un monolocale da 75mila dollari con un mutuo di 45mila dollari, una casa estiva e 21mila dollari di alimenti”, la donna decise di non risposarsi più, essendo rimasta scottata dall’esperienza.

Contrariamente a quanto affermato però, Elaine Devry si risposò con l’attore Will J. White fino alla sua morte, avvenuta il 23 aprile 1992 sempre a Grants Pass, la stessa cittadine nella quale, trent’anni dopo, si è spenta anche lei.