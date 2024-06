Morta l'attrice e regista Annapaola Bardeloni, l'allieva di Dario Fo e voce di Radio2 aveva 61 anni

È morta all’età di 61 anni Annapaola Bardeloni, nota attrice, regista e drammaturga. Durante gli anni della formazione è stata allieva di grandi artisti italiani e non, tra cui Dario Fo. Nel corso della sua carriera ha svolto attività televisiva e radiofonica in diverse emittenti, come Radio1 e Radio2. Il funerale verrà celebrato nel pomeriggio di sabato 29 giugno, alle 15.30 nella Chiesa di San Pietro a Savona.

L’annuncio della morte di Annapaola Bardeloni

Ad annunciare pubblicamente la morte di Annapaola Bardeloni è stata la compagnia teatrale di Savona Cattivi Maestri, tramite un post condiviso sui social nel pomeriggio di venerdì 28 giugno.

“La nostra Annapaola se ne è andata. Impossibile descrivere il vuoto che lascia in ciascuno di noi – scrive l’associazione su Facebook – Annapaola, forse perché di fiori ne ha ricevuti tanti in vita, non ne vuole ora, ma sarebbe felice che venissero sostenute le associazioni di Emergency o See Watch”.

Chi era Annapaola Bardeloni

Annapaola Bardeloni è stata una nota attrice, regista, e drammaturga. Si è diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e durante il suo percorso formativo, ha avuto l’opportunità di studiare con nomi illustri del mondo dello spettacolo, come Dario Fo, Ko Murobushi, Eugenio Barba, Jurij Alschitz e R. Hibraim.

Nel corso della sua carriera teatrale, ha condiviso il palcoscenico con numerosi attori di spicco, tra cui Paolo Magelli, Laura Sicignano, Marco Sciaccaluga, Franco Branciaroli, Giorgio Gallione, Luca Barbareschi, Paola Bigatto, Lino Spadaro, Massimo Venturiello, Renzo Sicco, Giovanni Boni, Wung Ho, Alwui Guna, Mario Jorio, Fernando Saez Garcìa, Josè Luis Ardissone, Omar Ottomani, Shel Shapiro.

Negli ultimi anni, Annapaola Bardeloni aveva ampliato la sua attività tra Europa, Sud America e Asia, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del teatro. Tra le sue performance più memorabili si annoverano i monologhi “Scintille” e “La duchessa di Galliera”, entrambi diretti da Laura Sicignano.

È stata anche membro del corpo insegnante presso l’Academy Modern Dance and Theatre Animateur Scheme di Hong Kong, la Sutrama Dance School di Kuala Lumpur e la Pujadravi’s School di Bangkok.

Gli anni in radio e tv

Annapaola Bardeloni ha avuto un impatto significativo anche nel panorama televisivo e radiofonico. Negli anni tra il 1989 e il 1992, è stata attivamente coinvolta in programmi televisivi e radiofonici trasmessi su Raidue, Telemontecarlo e Televisione Svizzera Italiana.

Durante queste attività ha collaborando con figure di spicco come Luciano Rispoli, Alessandro Cane, Riccardo Donna, Mario Cajano, Andrea Occhipinti, Lino Capolicchio e Alfredo Angeli.

In radio, ha partecipato a trasmissioni di rilievo su Radiouno e Radiodue, collaborando, tra gli altri, con Marcello Casco, Michele Guardì, Fabrizio Frizzi, Gino Bramieri, Leo Gullotta e Gianni Agus.