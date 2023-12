Morta l'attrice Daniela Costa famosa per Paso Adelante: aveva solo 42 anni, l'annuncio di Miguel Angel Munoz

Addio all’attrice Daniela Costa. Aveva 42 anni. A darne notizia è l’attore Miguel Angel Munoz , collega dell’attrice in alcune serie tv spagnole di grande successo come la comedy “Mis adorabiles vecinos”

L’annuncio della scomparsa dell’attrice

“Non posso crederci. Ci siamo divertiti molto a fare insieme Mis adorabiles vecinos. Riposa in pace, Daniela Costa. Famiglia e amici più cari, le mie condoglianze”, è il messaggio pubblicato da Munoz sui social.

La causa della morte dell’attrice 42enne nata a Barcellona non è ancora stata resa nota.

Attrice al cinema, in tv e al teatro

Daniela Costa ha iniziato a recitare a Barcellona, sua città natale, dove ha partecipato a film come “No se puede tener todo” e “Me llamo Sara”.

Da lì è passata alle serie tv, tra le quali in “Al salir de clase”, “Gavilanes”, “El comisario” e “Mis adorables vecinos”. Ma è in “Al salir de clase” che si è distinta e ha raggiunto il successo in Spagna con il ruolo di Álex Agustín, scrive il quotidiano Marca.

Sul grande schermo ha partecipato anche a film come “Spanish Horror Story” e “Cubata”. Per quanto riguarda il teatro, Daniela Costa ha recitato in “Casualmente destinados”, “Spanish Horror Story” e “Angenital”. In Italia è conosciuta per la sua partecipazione alla serie televisiva “Paso Adelante”.

Una carriera importante

Marca scrive che l’attrice catalana “ha lasciato un segno importante nel mondo della recitazione. Da protagonista di film a serie come “El comisario” e “Al salir de clase”, ha lavorato anche in diversi generi”.

La sua incursione nel cinema d’autore con film come “Nos veremos en el infierno” (Ci vediamo all’inferno), spiega la testata spagnola, “dimostra la sua versatilità”.

“Al salir de clase” è stata una serie televisiva spagnola trasmessa tra il 1997 e il 2002, incentrata sulla vita di un gruppo di studenti delle scuole superiori. Raccontando le loro esperienze personali, le loro storie d’amore e i loro conflitti sia all’interno che all’esterno della scuola superiore, è diventata una serie cult, un punto di riferimento per i giovani dell’epoca.

Come riporta la stampa spagnola, la notizia ha scioccato i fan dell’artista, che aveva solo 42 anni e non aveva comunicato di essere malata.