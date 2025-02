Morta l'attrice Alice Hirson, la star di Dallas ed Ellen era ricoverata da un anno: "Buonanotte, leggenda"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morta a 95 anni, per cause naturali, Alice Hirson, attrice caratterista veterana del piccolo schermo, che ha recitato in più di una mezza dozzina di soap opera diurne e in prima serata, tra le quali Dallas ed Ellen. L’annuncio della sua morte è stato dato dal figlio, David. L’attrice è morta al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, dove era ricoverata da circa un anno.

Si è spenta all’età di 95 anni l’attrice Alice Hirson (all’anagrafe Alice Corinne Thorsell), che era nata a New York il 10 marzo 1929.

Solo recentemente il figlio dell’attrice, David Hirson, ha dichiarato al The Hollywood Reporter che la donna è morta lo scorso venerdì 14 febbraio, per cause naturali.

Considerata uno dei volti più conosciuti della televisione statunitense, Alice Hirson si era diplomata all’American Academy of Dramatic Arts nel 1948, e ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici off-Broadway, prima di interpretare ruoli nelle opere teatrali degli anni ’60 e di approdare infine al piccolo schermo.

Le soap, da Dallas a Ellen

La Hirson ha difatti iniziato la sua carriera televisiva apparendo nella classica serie antologica Hallmark Hall of Fame e Starlight Theatre, per poi approdare alle soap in programmazione diurna, che le diedero molta popolarità.

Il vero successo arrivò però negli anni ’80, con il ruolo fisso, ottenuto nella serie Dallas, di confidente della protagonista Miss Ellie Ewing, interpretata da Barbara Bel Geddes.

La popolarità non è calata neanche nel decennio successivo, grazie soprattutto al ruolo di madre del personaggio della comica Ellen DeGeneres nella sitcom Ellen.

Il ricovero e la morte

Alice Hirson ha continuato a lavorare in tv, con apparizioni sempre più sporadiche, fino al 2021, anno dell’ultimo lavoro nella serie Trash Truck.

L’età avanzata e i problemi di salute non le hanno più permesso di lavorare, e da circa un anno l’attrice era ospite del Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, una struttura inaugurata nel 1948 a Los Angeles che offre servizi ai pensionati che lavoravano nell’industria televisiva.

Nel 1964, l’attrice incontrò l’attore Stephen Elliott, con il quale fu sposata dal 1980 fino alla morte di Elliott, nel 2005. In precedenza era stata sposata con il drammaturgo Roger O. Hirson, con il quale ebbe due figli, tra i quali David, che ha dato l’annuncio della sua morte.