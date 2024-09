Morta Kubra Aykut, l'influencer turca che si era sposata con sé stessa: precipitata dal quinto piano

Si sarebbe tolta la vita l’influencer turca Kubra Aykut, lanciandosi dal quinto piano di casa sua a Istanbul. La 26enne avrebbe lasciato un biglietto di addio scritto a mano nel suo appartamento di lusso. La notizia ha sconvolto i tanti follower che la seguivano sui social, oltre 200mila su Instagram, un milione su TikTok, dove raccontava la sua lotta contro l’anoressia.

Chi era Kubra Aykut

La popolarità di Kubra Aykut è esplosa nel 2023, dopo aver postato il video “Wedding without a Groom”, il suo matrimonio senza sposo, con tanto di abito bianco, bouquet e tiara a fissare i capelli, diventato virale in poco tempo.

“Non riesco a trovare uno sposo degno di me”, spiegava nel video da 350mila like su Instagram, che finiva con la 26enne che lanciava il mazzo di fiori da un’auto gridando di felicità.

La lotta contro l’anoressia

Un’allegria dietro la quale si nascondeva una condizione di grande fragilità per i disordini alimentari di cui soffriva, come lei stessa condivideva attraverso il suo account.

“Ho raccolto le mie energie, ma non riesco a ingrassare. Non ho fame. Perdo un chilo al giorno. Non so cosa fare; ho urgente bisogno di ingrassare” diceva, raccontando la sua lotta contro l’anoressia.

Il biglietto d’addio

Come riportato dal Fatto Quotidiano, nel biglietto ritrovato nel suo appartamento, Kubra Aykut avrebbe espresso chiaramente la volontà di togliersi la vita e il rammarico che essere stata una persona buona e gentile non l’abbia portata a nulla.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei follower che hanno invaso il suo profilo TikTok, tra chi l’ha definita “un angelo” e una persona dal “cuore meraviglioso”.

Il corpo dell’influencer è stato sottoposto ad autopsia per l’indagine sulla sua morte aperta dagli inquirenti turchi. Successivamente la salma di Kubra Aykut è stata portata nella sua città natale, Bursa, dove vivono i suoi genitori e dove si è svolto il funerale.