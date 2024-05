Morta Giulia Tagliapietra resa celebre da Le Vibrazioni con la canzone "Dedicato a te": l'annuncio di Sarcina

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un concerto, il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha annunciato la prematura scomparsa di Giulia Tagliapietra, la ragazza che aveva ispirato la canzone “Dedicato a te”, primo grande successo della band. La donna è morta a 46 anni, ed era malata da tempo.

Morta Giulia Tagliapietra, l’annuncio di Francesco Sarcina

Nella serata dello scorso lunedì 20 maggio, Le Vibrazioni si sono esibite in piazza a Casarano, in provincia di Lecce. A metà del loro concerto, poco prima di intonare il loro brano forse più famoso, il cantante della band, Francesco Sarcina, si è fermato per fare un annuncio.

“Questa canzone, che ci ha reso famosi, la prima che ci ha reso conosciuti, uscita nel 2003 – forse alcuni qui presenti non erano ancora nati – era stata dedicata a una persona speciale, veramente immensa, immensamente Giulia” ha detto Sarcina dal palco.

Il post di Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, in ricordo di Giulia Tagliapietra, la donna che aveva ispirato la canzone “Dedicato a te”, morta a 46 anni

“Giulia purtroppo questa mattina è venuta a mancare ed è una parte del mio, del nostro cuore… – ha poi continuato il cantante, prima di interrompersi, visibilmente commosso – Vorrei che gliela facessimo sentire, brindiamo a lei” ha poi concluso, prima di incominciare a suonare.

La protagonista di “Dedicato a te”

Giulia Tagliapietra aveva 46 anni, era malata da tempo. Viveva a Milano, dove lavorava come gemmologa, si era sposata e aveva due figli. Francesco Sarcina, con il quale in gioventù aveva vissuto una profonda storia d’amore che, negli anni, è diventata una sincera amicizia, ha voluto poi ricordarla con un lungo messaggio sui social.

“In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ‘ma come c***o fate a non capire cosa vuol dire?’. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia” ha scritto il cantante de Le Vibrazioni.

“Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla – continua poi Sarcina – Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata”.

Il primo grande successo de Le Vibrazioni

“Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella prosegue il cantante – Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia”.

“Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno” è la conclusione del toccante messaggio postato da Sarcina sui suoi social.

La 46enne, la cui rottura del rapporto con Sarcina ha poi portato il cantante a comporre “Dedicato a te”, primo grande successo della band, come riportato dal Corriere sarebbe anche stata la protagonista di una seconda versione del famoso video della canzone, la cui protagonista ufficiale è l’attrice Angelica Cacciapaglia