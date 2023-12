Morta Giulia De Marco moglie di Luciano Violante, ex presidente della Camera: era stata giudice a Torino

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giulia De Marco, moglie dell’ex presidente della Camera Luciano Violante, è morta nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre. La donna, che aveva 83 anni, era stata giudice e presidente del Tribunale di Torino.

Chi era Giulia De Marco

Giulia De Marco era nata a Cosenza il 21 febbraio 1940.

In magistratura dal 1965, aveva cominciato la carriera a Milano, per poi trasferirsi a Brindisi e, dal 1968, a Torino.

Fonte foto: IPA Giulia De Marco e Luciano Violante in uno scatto del 2015

Nel capoluogo piemontese è stata pretore del lavoro fino a quando non ha cominciato a occuparsi di problemi dell’infanzia.

Giudice minorile dal 1982, nel 1997 è stata presidente del tribunale dei Minori di Torino succedendo a Camillo Losanna.

Il matrimonio con Luciano Violante

Donna minuta e molto riservata, sposata con l’ex presidente della Camera Luciano Violante, era madre di due figli, Gianluca e Francesca.

Come ricordato dall’Adnkronos, aveva la passione per la montagna, che condivideva col marito: insieme, erano soliti trascorrere le vacanze a Cogne, in Valle D’Aosta.

Il cordoglio della politica, da Ignazio La Russa a Lorenzo Fontana

Immediato il cordoglio della politica, con in testa il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Desidero esprimere sincero e profondo cordoglio a Luciano Violante e alla sua famiglia per la scomparsa di Giulia De Marco. A loro la mia affettuosa vicinanza e le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”.

Gli ha fatto eco il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “A nome mio personale e della Camera dei deputati, rivolgo al presidente Luciano Violante le espressioni del più profondo cordoglio per la scomparsa della moglie, Giulia De Marco. Giungano ai familiari le più sentite condoglianze”.