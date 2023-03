Morta d'infarto a 30 anni la cognata di Marta Bassino: la campionessa di sci si ritira dalla Coppa del Mondo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un tragico lutto in famiglia ha costretto Marta Bassino a rinunciare a prendere parte alle gare di Coppa del mondo di sci di Kvitfjel, in Norvegia: è morta d’infarto, a 30 anni, la cognata Sara Fina, moglie di suo fratello maggiore Matteo.

Il tragico lutto che ha colpito Marta Bassino

Sara Fina è deceduta nella mattinata di giovedì 2 marzo. Aveva compiuto 30 anni solo il giorno prima, mercoledì 1° marzo.

A ritrovare la donna senza vita, attorno alle 7 del mattino nella camera da letto, è stato il marito Matteo, che era uscito nella notte per occuparsi dello sgombero neve, una delle sue attività (assieme alla moglie era co-titolare di un allevamento di pecore). L’intervento dell’équipe medica del 118 si è rivelato purtroppo inutile: con molta probabilità, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la giovane è stata stroncata da un infarto.

Chi era Sara Fina, cognata di Marta Bassino morta a 30 anni

Madre di due bambini, originaria di Cartignano, in alta valle Maira, dove era anche stata consigliera comunale, Sara Fina faceva parte di una storica famiglia di allevatori di mucche frisone da latte.

Diplomatasi all’Istituto Agrario, fin da ragazza Sara Fina ha aiutato i genitori, Edoardo e Daniela. Poi è arrivato l’incontro con quello che sarebbe diventato suo marito, Matteo Bassino. Proprio lui (con cui condivideva anche la passione per lo sci), nel 2014 ha fondato un’azienda agricola in via Mazzini a Borgo. Due anni dopo, Sara lo aveva affiancato, aiutandolo ad ampliare l’allevamento di pecore.

I messaggi di cordoglio per Sara Fina

La sindaca di Borgo Roberta Robbione ha reso omaggio alla memoria di Sara Fina: “A nome mio e della amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze. Siamo vicini al marito, ai piccoli figli, al consigliere Bassino, alla nostra campionessa Marta e a tutta la famiglia. È una tragedia terribile, tutta la comunità si stringe attorno al dolore di questa famiglia”.

Questo è stato il messaggio del presidente del Comitato Fisi Alpi Occidentali, Pietro Blengini, e del presidente del Comitato provinciale Fisi Cuneo, Paolo Giordano: “Lo sci piemontese perde un’altra protagonista in pista e una donna che aveva saputo incarnare al meglio i valori dello sport”.

Il sindaco di Cartignano e presidente dell’Unione montana Valle Maira, Francesco Cioffi, ha dichiarato: “Un dolore immenso per la comunità. Una ragazza, una mamma, una lavoratrice eccezionale”.