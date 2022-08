Morta Carmen Scivittaro, fu Teresa Diacono in Un posto al sole: l'annuncio dei colleghi

Carmen Scivittaro si è spenta a 77 anni. L’attrice era nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Teresa Diacono nella soap Un posto al sole. I telespettatori avevano potuto seguire l’evoluzione del suo ruolo dal 1998 al 2018, anno in cui scelse di dire addio alle scene.

L’addio del collega Walter Melchionda

La triste notizia è stata data da due colleghi della soap UPAS, vale a dire Walter Melchionda, che nella popolare soap opera veste i panni di Luigi Cotugno, e Alberto Rossi, che dà corpo e voce al personaggio di Michele Saviani.

Melchionda ha postato un ultimo saluto su Facebook: “Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme”.

L’ultimo saluto di Alberto Rossi

Alberto Rossi è invece apparso in una serie di Instagram Stories: “Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere”.

“Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo – ha aggiunto Rossi – per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti”.

Anche l’account Facebook ufficiale della soap ha dato l’ultimo saluto all’attrice: “Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen”

Fonte foto: Facebook

La carriera di Carmen Scivittaro: prima di Un posto al sole ha brillato a teatro

Carmen Scivittaro, prima ancora di calcare il set della soap napoletana in onda su Rai Tre, aveva lavorato a lungo in teatro. Tra le pièce a cui aveva prestato il suo talento si ricordano La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Mestiere di Padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao.

Dal 1998 aveva sposato il progetto Un posto al sole, divenendo Teresa Diacono. Ha recitato in questo ruolo dalla puntata 420 alla puntata 5007. Nel 2018, per via di alcuni problemi relativi alla sua famiglia, si ritirò.