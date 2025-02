Morta bimba di 8 anni all'ospedale di Sassari: poche ore prima era stata operata alle tonsille ad Alghero

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Villanova Monteleone, piccolo comune sardo in provincia di Sassari. Una bambina di 8 anni, pochi giorni dopo essere stata operata alle tonsille, è morta. L’intervento, effettuato nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale civile di Alghero, sembrava andato bene. Le condizioni della piccola, invece, si sono poi aggravate all’improvviso a distanza di circa un giorno e mezzo dall’operazione. Nelle scorse ore è stato dichiarato il decesso.

Sassari, morta bimba di 8 anni dopo un’operazione alle tonsille ad Alghero

La bambina si è spenta lungo la serata di sabato 8 febbraio all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Giovedì era stata operata alle tonsille nell’ospedale civile di Alghero. Doveva essere un banale intervento di routine, invece le condizioni della bambina si sono aggravate in maniera seria e improvvisa poche ore dopo.

Le condizioni critiche della piccina hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Nonostante il personale sanitario abbia cercato in tutti i modi di salvarla, la bimba è deceduta. Dalle prime ricostruzioni, a causare la morte sarebbe stata un’emorragia.

L’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso

La procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause della morte e le eventuali responsabilità di chi ha avuto in cura la piccola.

Le autorità sanitarie e giudiziarie stanno raccogliendo elementi utili per chiarire se vi siano state responsabilità mediche o complicanze imprevedibili.

Villanova Monteleone a lutto

A Villanova Monteleone e a Sassari, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta, la drammatica notizia ha provocato sgomento nella comunità.

Sui social la tragica notizia ha innescato una miriade di reazioni. Tantissimi gli utenti che stanno scrivendo messaggi di sostegno e vicinanza alla famiglia della giovanissima vittima.

La testata Cronache dalla Sardegna riferisce che la piccola si chiamava Natalie ed era “una bambina bella, dolce, solare e intelligente”