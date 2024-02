Morta bimba di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola, corpo trovato in un fiume: fermato un amico del padre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il corpo dell’undicenne Audrii Cunningham, la bimba scomparsa mentre andava a scuola, è stato ritrovato nel fiume Trinity, in Texas. Fermato un amico del padre della piccola, un uomo con diversi precedenti che aveva anche partecipato alle ricerche della piccola, ritrovata poi morta in un punto dove il fiume passa sotto l’autostrada.

Bimba di 11 anni morta in Texas

È stata ritrovata Audrii Cunningham, la bimba scomparsa mentre andava a scuola la mattina di giovedì 15 febbraio nella piccola città di Livingston, nel Texas orientale, a poco più di un centinaio di chilometri da Houston.

La piccola non era in realtà mai salita sullo scuolabus, e fin dai primi momenti dopo la segnalazione della scomparsa il suo zaino era stato rinvenuto nei pressi della diga del lago Livingston.

Il post della Polizia di Livingston in seguito alla scomparsa di Audrii Cunningham, la bimba di 11 anni ritrovata morta nel fiume Trinity

Dopo giorni di ricerche, la piccola è stata ritrovata, purtroppo già morta, nel fiume Trinity. Per poterla recuperare è stato necessario l’intervento dei sub, entrati in azione dopo che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas aveva richiesto alla Trinity River Authority di abbassare i livelli dell’acqua del fiume.

La scomparsa e le ricerche

Nella mattinata di giovedì la piccola Audrii si trovava con Don Steven McDougal, 42enne amico del padre della bimba. L’uomo, che viveva in una roulotte nella proprietà della famiglia di Audrii, talvolta portava la bambina alla fermata dell’autobus.

E così è stato anche lo scorso giovedì, quando però Audrii non ha mai raggiunto il bus. La denuncia è però arrivata quando la famiglia non ha visto rientrare la bambina da scuola, il che ha fatto scattare prima la denuncia, poi le ricerche.

Ricerche alle quali ha partecipato anche McDougal, che però è stato preso in custodia nella serata di venerdì con “accuse di aggressione aggravata non correlate” al caso della scomparsa di Audrii, come riportato dalla CNN. L’uomo ha però diversi precedenti e condanne per crimini violenti e adescamento di minori.

Le accuse all’amico del padre di Audrii

Ciò che ha insospettito le autorità è stato però il fatto che McDougal, nel partecipare attivamente alle ricerche, abbia cercato di “dare l’impressione di non avere alcun ruolo o di non avere alcuna colpa nella scomparsa”. Il 42enne avrebbe anche postato un messaggio sui social nel quale si dichiarava estraneo ai fatti.

Il procuratore distrettuale della contea di Polk, Shelly Sitton, ha detto che sono in preparazione i mandati di arresto per Don Steven McDougal, aggiungendo di ritenere che potrebbe esserci un’accusa di delitto capitale.

“Sulla base di tutte le prove raccolte dalle forze dell’ordine, stiamo preparando i mandati di arresto appropriati – ha detto il procuratore Sitton – crediamo che il capo d’accusa appropriato sia di delitto capitale per la morte di Audrii Cunningham”.

Nel frattempo, l’uomo si trova ancora in prigione con l’accusa di un crimine non correlato. Il delitto capitale, negli Stati Uniti, è un tipo di reato che prevede l’ammissibilità della pena di morte.