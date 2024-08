Morta bambina di 8 anni in spiaggia a Bibione mentre fa il bagno nell'acqua bassa: genitori sotto choc

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Bibione dove nel pomeriggio di lunedì 26 agosto una bambina tedesca di 8 anni è morta mentre stava facendo un bagno nel mare.

Bibione, morta bimba di 8 anni: vani i tentativi di rianimarla

La piccola, che sapeva nuotare, stava giocando nell’acqua bassa. I genitori la tenevano d’occhio dalla spiaggia. Verso le 18, improvvisamente, ha perso i sensi ed è poi deceduta, nonostante per quasi un’ora le è stato applicato un massaggio cardiaco.

I bagnini di Bibione Spiagge l’hanno affidata al personale del Suem dell’Usl 4, giunto in piazzale Zenith. La bambina era andata in arresto cardiaco.

I medici hanno continuato senza sosta le manovre per provare a rianimarla. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Portata al Punto di primo intervento sanitario di via Maja, vista la situazione disperata, era stato già allertato l’elicottero da Padova. La speranza era quella di stabilizzare la piccola per poi trasferirla all’ospedale pediatrico. Invece l’elisoccorso è ripartito vuoto in quanto è stato constatato il decesso.

Il racconto dei genitori sotto choc

La madre e il padre della giovane vittima hanno spiegato ai carabinieri di Portogruaro che la figlia aveva dei problemi di salute di base, probabilmente disturbi cardiaci. Tutto, comunque, resta da accertare. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di San Michele.

Secondo quanto ricostruito, la piccina era rimasta per un po’ di tempo da sola nell’acqua bassa a giocare. Poi improvvisamente si sarebbe sentita male e sarebbe scattato l’allarme.

Ai genitori, sotto choc, l’Usl 4 ha messo a disposizione il servizio di supporto psicologico.

Dramma anche a Jesolo

Poche ore prima del decesso della bimba, si è verificato un dramma a Jesolo. Tra le 11 e mezzogiorno di lunedì, una signora anziana austriaca in vacanza è stata colta da un malore all’improvviso. Entrata in mare, si è sentita male.

Secondo quanto emerso, la donna, dopo aver fatto pochi passi in mare, con l’acqua che non raggiungeva nemmeno le ginocchia, è crollata. Anche nel suo caso a nulla sono valsi gli interventi per rianimarla.