Morta Antonella Fragiello, finalista di Miss Italia 2004: la modella stroncata a soli 37 anni da un tumore

Antonella Fragiello, ex finalista di Miss Italia 2004, è deceduta a soli 37 anni, dopo aver lottato contro un cancro. Originaria di Casoria (Napoli), da qualche giorno, con l’aggravarsi del suo stato di salute, era ricoverata in una struttura ospedaliera della città campana. Come riferiscono le testate locali, nemmeno le persone a lei vicine avevano pensato a un epilogo tragico così repentino.

L’ultimo post dedicato all’amato marito Carlo: “Sei raro, sei tu. Ti amo”

Una settimana fa sul suo profilo Facebook, Antonella ha scritto il suo ultimo post. Una dolce dedica al marito Carlo: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”.

Il decesso dell’ex Miss è stato registrato sabato 21 gennaio 2023, anche se la notizia della dipartita è stata diffusa il giorno successivo, domenica 22.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anto Nia (@antonella_fragiello)

La carriera in tv e l’impegno per le iniziative di solidarietà

Dopo la partecipazione a Miss Italia a 19 anni – nel concorso di bellezza aveva raggiunto la finalissima, disputatasi a Salsomaggiore – Antonella è apparsa in diversi programmi tv, oltre a legare la sua immagine a diverse campagne pubblicitarie di successo.

Chi l’ha conosciuta parla di una donna gentile, sensibile e altruista, che si è fatta notare anche per alcune iniziative di solidarietà che l’hanno vista protagonista a Napoli e non solo.

Il cordoglio e la data dei funerali

Non appena ha cominciato a diffondersi la notizia della scomparsa dell’ex Miss, sui social tantissime persone hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari di Antonella.

I funerali, come hanno riferito alcuni utenti sui social, dovrebbero svolgersi lunedì 23 gennaio, alle ore 12, nella parrocchia di San Tommaso, nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.