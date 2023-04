Morta Anna Marcacci madre di Paolo Brosio: l'annuncio in diretta tv, aveva appena compiuto 102 anni

Addio ad Anna Marcacci, madre del giornalista e personaggio televisivo, Paolo Brosio. La donna, che da tempo viveva in Versilia, in Toscana, si è spenta all’età di 102 anni.

Morta in clinica la madre del giornalista

Anna Marcacci si è spenta nella mattinata di martedì 18 aprile nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in Versilia.

Lo scorso 7 aprile aveva compiuto 102 anni. Nelle ultime settimane aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo.

In un filmato pubblicato su Facebook l’8 aprile 2023, si vede proprio Paolo Brosio festeggiare il compleanno della madre in ospedale con quest’ultima impegnata a spegnere le candeline sulla torta.

L’annuncio in diretta tv

“Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo“.

A dare l’annuncio della morte di Anna Marcacci è stata Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, trasmissione in onda su Canale5, durante la puntata di martedì 18 aprile.

La conduttrice a quel punto ha chiesto al sacerdote presente in studio di dire qualcosa per ricordare la donna, amatissima dal figlio Paolo: “L’ho sentito ieri sera e mi ha chiesto di pregare” ha rivelato il sacerdote.

"L'ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento" ha poi aggiunto.

A fianco del figlio negli spot televisivi

La donna, ricorda l’agenzia Agi, era diventata famosa quando, in passato, aveva partecipato come ospite fissa a fianco del figlio Paolo alla trasmissione televisiva “Quelli che il calcio” e, sempre con il figlio, aveva registrato alcuni spot pubblicitari.

Nata a Marina di Pisa da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana, con il figlio Paolo.

Chi è Paolo Brosio, la sua carriera

Nato ad Asti il 27 settembre 1956, il debutto di Paolo Brosio nel mondo del giornalismo reale al 1975, quando aveva 19 anni: il primo incarico è quello di collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze per otto anni.

Negli anni seguenti, Brosio ha lavorato in televisione come inviato speciale a Studio Aperto nel 1991 e successivamente per il Tg4 di Emilio Fede. È degna di nota la sua inchiesta su Mani Pulite.

Dopo un periodo da lui stesso definito “di smarrimento”, Paolo Brosio ha ritrovato stesso grazie alla fede cattolica. Molto devoto alla Madonna, il giornalista è solito fare pellegrinaggi a Medjugorje.