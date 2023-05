Morta a Palau l'attrice Isa Barzizza che fu la musa e la spalla di Totò: aveva 93 anni, l'annuncio su Facebook

L’attrice Isa Barzizza, musa di Totò, è morta a Palau nella giornata di domenica 28 maggio. Aveva 93 anni e da oltre 40 anni viveva in Sardegna.

L’annuncio della morte di Isa Barzizza

A annunciare il decesso di Isa Barzizza, via Facebook, è stato don Paolo Pala, parroco di Palau. Le parole del sacerdote: “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze. Isa è stata protagonista dello spettacolo e del cinema, spalla leggiadra del grande Totò, figlia del musicista Pippo Barzizza”.

Come riporta ‘La Nuova Sardegna’, Isa Barzizza è deceduta nella sua casa a Palau.

Fonte foto: ANSA L’attrice Isa Barzizza, mentre posa davanti ai fotografi durante la promozione del film del 2013 ‘Indovina chi viene a Natale’, con la regia di Fausto Brizzi.

Quando si terranno i funerali di Isa Barzizza

Don Paolo Pala celebrerà il funerale dell’attrice Isa Barzizza alle ore 17 di lunedì 29 maggio, nella chiesa del Redentore.

Chi era Isa Barzizza

Luisita Barzizza, detta Isa, figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza, è nata nel 1929 a Sanremo ma, da più di 40 anni, si era trasferita a vivere a Palau. L’attrice amava moltissimo la Sardegna, in particolare le zone di Alghero, Stintino e la Gallura.

Nel corso della sua carriera, ha avuto modo di recitare con i grandi del teatro italiano ed era ritenuta la musa di Totò, dal quale imparò tutti i segreti del mestiere: dal rapporto diretto con il pubblico ai tempi comici, dalla mimica all’utilizzo dello spazio sul palcoscenico.

In campo teatrale, assieme a Totò, interpretò due spettacoli (‘C’era una volta il mondo’ del 1948 e ‘Bada che ti mangio’ del 1949), a cui bisogna aggiungere anche 11 film.

Isa Barzizza si ritirò dalle scene molto presto, nel 1960, in seguito alla morte del marito (il regista Carlo Alberto Chiesa), deceduto in un incidente stradale. L’attrice tornò a teatro nei primi anni Novanta. Negli anni Duemila Isa Barzizza ha recitato anche in alcuni film, come ‘Una sconfinata giovinezza’ di Pupi Avati, ‘Viva l’Italia’ di Massimiliano Bruno’ e ‘Indovina chi viene a Natale?’ di Fausto Brizzi, nel 2013.