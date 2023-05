Morta a Merano la nipote di Gianni Agnelli Virginia von Furstenberg: il corpo ritrovato in un albergo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Virginia von Furstenberg è stata trovata morta all’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano. Il corpo della stilista e artista 48enne è stato rinvenuto su una terrazza del primo piano dell’albergo.

Morta la nipote di Gianni Agnelli

Il corpo è stato trovato nella mattinata di mercoledì 10 maggio. La 48enne era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fuerstenberg ed era nipote di Gianni Agnelli.

Gli investigatori escludono il coinvolgimento di altre persone. La pista più accreditata è al momento quella del gesto volontario.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nell’immagine il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Virginia von Furstenberg: l’Hotel Palace in via Cavour 2 a Merano.

La notizia è stata diffusa da ‘Rai Alto Adige’ ed è stata confermata dall’agenzia ‘Ansa’. La donna era scomparsa lo scorso febbraio, ma poi era tornata a casa.

Chi era Virginia von Furstenberg

Virginia von Furstenberg è nata il 5 ottobre 1974 a Genova. Suo padre Sebastian Egon von Furstenberg è il fondatore e presidente onorario di Banca Ifis.

Virginia von Furstenberg appartiene al casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg.

I nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella di Gianni Agnelli, per quasi 40 anni capo della Fiat.

La donna era una stilista e aveva anche scritto alcune opere teatrali.

Aveva contratto un primo matrimonio nel 1992 con l’ungherese Alexandre Csillaghi de Pacser, con il quale aveva avuto due figli.

Nel 2002 una figlia nata dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio.

Nel 2004 altri due figli avuti con Paco Polenghi. Nel 2017 il matrimonio con Janusz Gawronski e tre anni dopo il divorzio.

La donna scomparsa a febbraio e poi tornata a casa

Lo scorso febbraio il padre si era presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera per denunciarne la scomparsa.

La donna si era allontanata volontariamente senza avvisare nessuno. Nel pomeriggio di martedì 21 febbraio Virginia von Furstenberg era poi tornata a casa.