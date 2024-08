Morta a 82 anni l'attrice Diletta D'Andrea, terza moglie di Vittorio Gassman: l'annuncio del figlio Jacopo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Addio all’attrice Diletta D’Andrea. L’interprete cinematografica e teatrale, conosciuta anche per essere stata la terza moglie di Vittorio Gassman, è morta domenica 18 agosto a Roma, all’età di 82 anni. Dopo l’esordio sul grande schermo a metà anni ’50 con il film “Il conte Max” aveva recitato in diverse pellicole, per poi dedicarsi al teatro insieme al marito.

Morta l’attrice Diletta D’Andrea, terza moglie di Vittorio Gassman

L’annuncio della scomparsa della donna è stato dato dai due figli, Emanuele Salce e Jacopo Gassmann.

“Questa mattina – hanno fatto sapere – è venuta a mancare la nostra amata madre Diletta d’Andrea Gassmann. Nel rispetto delle sue volontà e del suo desiderio di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie“.

Fonte foto: ANSA Vittorio Gassman con la moglie Diletta D’Andrea prima della cerimonia di consegna per il ” Globo d’oro ” alla carriera

La vita

D’Andrea era rimasta vedova dopo la morte di Vittorio Gassman, avvenuta il 29 giugno 2000.

I due si erano sposati nel 1970 e dalla loro unione era nato un figlio, Jacopo, nel 1980.

Precedentemente, l’attrice era stata legata al regista e sceneggiatore Luciano Salce, con il quale aveva avuto il suo primo figlio, Emanuele (diventato a sua volta attore e regista, così come il fratello acquisito).

La carriera

L’esordio al cinema di Diletta D’Andrea (al fianco di Alberto Sordi) risale al 1957, anno di uscita de “Il conte Max“, diretto da Giorgio Bianchi

Da segnalare anche i ruoli nei film “La voglia matta” (1962), “Le ore dell’amore” (1963) e “Obiettivo ragazze” (1963).

E ancora: “Ercole sfida Sansone” (1963) e “Tre notti d’amore”, episodio di “La moglie bambina” (1964) .

Negli anni successivi si era dedicata soprattutto al teatro, lavorando in compagnia del marito Vittorio.