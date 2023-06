Morta a 48 anni Alessandra Pederzoli, la moglie del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: i funerali

Si è spenta all’età di 48 anni, dopo una lunga malattia, Alessandra Pederzoli, commercialista e revisore legale, noché docente universitaria attiva in svariate associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile. La donna era la moglie del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

I funerali

La coppia si era sposata nel 2012. “In questo momento Alessandra è andata nel suo paradiso di gioia e vita. Un abbraccio ai tanti che sono con noi in questo momento. Un abbraccio ancora da Gian Carlo ed Emma”, hanno scritto il sindaco e la figlia (11 anni) su Facebook poco dopo la dolorosa perdita.

I funerali sono stati celebrati a Modena sabato 24 giugno dal vescovo Erio Castellucci. “L’amore può tutto, è il motto che avevi scelto – ha detto nell’omelia –. Al volante della tua vita, il titolo del libro che avevi scritto, non era solo uno slogan, tu sei stata davvero al volante della tua vita nonostante il freno terribile del tumore, hai guidato tuo marito e tua figlia con il sorriso”.

Presenti, tra i tanti, la ministra Anna Maria Bernini, il capogruppo Pd Francesco Boccia, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, Beatrice Lorenzin e Pier Ferdinando Casini. Don Ciotti tra i celebranti: “Donna forte e coraggiosa, carica di dignità”.

La malattia e il libro

Alessandra ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione. Alla sua lotta contro il male ha dedicato il libro citato dal vescovo e pubblicato lo scorso anno da Artioli editore. Un viaggio nel quale ha ripercorso le sue tappe interiori segnate dalla forte volontà di essere, nonostante tutto, protagonista della propria esistenza.

“Con la sua tenacia nel contrastare la paura – ha ricordato il vice sindaco Gianpietro Cavazza – e una costante ricerca della bellezza, Alessandra ha proposto una testimonianza pubblica di amore e di fede augurandosi, come lei stessa ha sottolineato in più occasioni, che il racconto del suo viaggio potesse essere di ispirazione anche per altri”.

Il ricordo di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein

“Hai affrontato la malattia con straordinario coraggio. Il tuo sorriso e la tua tenacia, unitamente ad una enorme sensibilità umana, sono stati e saranno un esempio non solo per coloro che ti sono stati accanto, ma per tutti quelli che ti hanno conosciuto e incontrato. Non c’è mai un tempo giusto per andarsene, ma chi vive nei cuori di chi resta non se ne va mai per davvero. E nei nostri cuori, ti garantisco, rimarrai per sempre”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Hai dato immenso amore a Gian Carlo (Muzzarelli, sindaco di Modena, ndr) e alla meravigliosa Emma, e altrettanto amore da loro hai ricevuto. A loro, sappilo, staremo vicino tutti noi, perché sarà come stare a fianco a te. Fai buon viaggio, Alessandra”, ha concluso Bonaccini.

“Esprimo a nome mio e di tutto il Partito Democratico le più sentite condoglianze a Giancarlo Muzzarelli per la perdita di sua moglie Alessandra Pederzoli”, ha detto in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. “Una donna, come ricordano in tanti in queste ore, che ha voluto fare della sua malattia, affrontata con coraggio, anche l’occasione di una testimonianza per gli altri, dimostrando ancora una volta la sua tensione ideale e i valori che hanno caratterizzato la sua vita. A Giancarlo e alla famiglia di Alessandra inviamo la vicinanza di tutta la comunità democratica”.