Morta 50enne di Acerenza in un incidente a Matera sulla Statale 7: ferito l'uomo alla guida dell'auto

Una donna di 50 anni è morta in un incidente stradale avvenuto alle porte di Matera, sulla strada statale Appia. L’uomo che era insieme a lei alla guida di una delle due auto coinvolte nello scontro è rimasto ferito, mentre il conducente dell’altra macchina sarebbe rimasto illeso. Lo riporta ‘Ansa’.

L’incidente

Sulle cause che hanno portato all’incidente mortale indagano gli agenti della polizia locale e della stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro. L’impatto ha interessato una Fiat Panda e una Mini Country. La vittima originaria di Acerenza, in provincia di Potenza, era a bordo della prima auto guidata da un uomo di 55 anni. Il conducente è rimasto ferito nello schianto ed è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente mortale avvenuto alle porte di Matera

Nulla da fare per la donna di 50 anni: arrivato sul luogo dell’incidente, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte. L’uomo di 60 anni originario di Pomarico alla guida della Mini non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata. Come reso noto dall’Anas, in seguito all’incidente, sul quale gli accertamenti sarebbero ancora in corso, il traffico lungo la strada statale 7 è rimasto bloccato. Il tratto è momentaneamente aperto soltanto in un senso di marcia per garantire la viabilità.

L’incidente a Foggia

Nella giornata di sabato 8 luglio un’altra persona è rimasta vittima di un incidente stradale a Foggia. Lo scontro è avvenuto sulla tangenziale del comune pugliese, tra il km 19,800 e il km 20,700 della statale 673.

Come riferito da Anas, il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni il traffico viene deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente che, secondo quanto riportato da ‘Foggia Today’, oltre a una vittima avrebbe provocato anche quattro feriti. Sul luogo presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.