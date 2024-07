Morta 21enne a Venezia durante la festa del Redentore, si era tuffata per un bagno notturno: ipotesi malore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una ragazza di 21 anni è morta per un probabile annegamento a Venezia durante la festa del Redentore. La vittima, Linda Zennaro, si era tuffata per un bagno notturno a Malamocco, nella parte meridionale dell’Isola del Lido, mentre erano in corso le celebrazioni dell’evento tra i più sentiti della città lagunare, che richiama decine di migliaia di persone ad assistere ai fuochi d’artificio. Con lei il fidanzato 28enne che ha lanciato l’allarme.

La morte della 21enne durante il bagno a Venezia

Il corpo della 21enne è stato recuperato intorno all’una e mezza della notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo poco dopo la chiamata al 112 insieme al Suem e ai natanti dei carabinieri.

Linda Zennaro, residente a Favaro Veneto, si trovava con il fidanzato in località Alberoni, sull’Isola Lido di Venezia, quando ha deciso di tuffarsi nelle acque del mare di fronte al faro Rocchetta al Lido. Secondo le prime informazioni riportate dal Corriere della Sera, il ragazzo non l’avrebbe più vista riemergere e, dopo averla chiamata diverse volte nel buio della Laguna, ha allertato i soccorsi.

La processione per la festa del Redentore a Venezia

Le indagini sulla morte di Linda Zennaro

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Dopo una prima ispezione del cadavere, il corpo della 21enne è stato consegnato alle autorità. “Il Redentore non c’entra nulla, salvo che probabilmente è stata l’occasione per un bagno notturno” è stato il commento sull’episodio del comandante della polizia locale del capoluogo veneto Marco Agostini.

Ancora da accertare le cause della morte di Linda Zennaro. Secondo le prime ipotesi, la ragazza potrebbe essere morta in seguito a un malore subito dopo l’ingresso in acqua. Nelle prossime ore il pm dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia.

Il fidanzato, che aveva deciso di non tuffarsi con la ragazza, è stato sentito dai militari dell’Arma nelle ore successive. Stando alle ricostruzioni fatte fino a qui, poche ore prima della morte la 21enne avrebbe postato un video su Instagram nel quale si trovava su una barca con almeno due ragazzi.

Il precedente nella notte del Redentore

La morte di Linda Zennaro non è la prima avvenuta durate la notte del Redentore, festa che cade ogni anno il terzo sabato di luglio.

Lo scorso anno un 28enne residente a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, Riccardo Nardin, era morto in seguito a uno scontro tra la barca su cui era a bordo per guardare i fuochi d’artificio e una briccola.