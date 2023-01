Mornico al Serio, morto 49enne in bici investito da un furgone: a bordo 7 operai, stavano andando a lavorare

Dramma a Mornico al Serio, comune in provincia di Bergamo. Un uomo di 49 anni di origini senegalesi, come riportato dal quotidiano Il Giorno, è morto nella mattinata di venerdì 13 gennaio, dopo essere stato investito da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta.

L’incidente all’alba, nella zona del Baraccone

L’incidente è avvenuto all’alba, attorno alle 6.30, nella zona produttiva del Baraccone, area che sorge a poca distanza dalla grande rotatoria che conduce a Calcinate e a Ghisalba, lungo l’ex statale Ogliese.

Subito dopo che l’uomo è stato travolto dal mezzo, sono stati chiamati i soccorsi. Tuttavia per il senegalese, che risiedeva in zona, non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: ANSA

Nessun ferito tra gli operai a bordo del furgone

A investire la vittima è stato un furgone con a bordo sette operai diretti dal Bresciano a Bergamo per lavoro. Nessuna delle persone a bordo del veicolo è rimasta ferita.

Le indagini

Sul posto della tragedia sono giunti i mezzi del 118 e la polizia stradale di Bergamo per i rilievi del caso.

Da stabilire la precisa dinamica dell’incidente: nel corso delle indagini verranno passate al setaccio le immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza della zona; immagini che potrebbero risultare cruciali per fare totale chiarezza sul dramma.