Morgan su Instagram torna sul caso stalking: "Vi racconto la verità", poi cancella tutti i suoi post

Nuova puntata del caso Morgan, accusato di stalking dalla sua ex compagna Angelica Schiatti. Il cantante torna a parlare e lo fa su Instagram, con un post in cui annuncia che racconterà la verità di quanto realmente successo.

Morgan contro tutti: il post su Instagram e l’anticipazione

Prima ha attaccato ancora la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha portato all’attenzione dei media questa vicenda, poi Marco Castoldi ha cancellato tutti i suoi post.

Sul suo profilo, che conta ad oggi 313.000 follower, campeggia quindi solo quest’ultimo messaggio con la promessa di rivelare, giorno dopo giorno, tutti i dettagli della questione “Morgangel”, come lui stesso l’ha ribattezzata.

L’accusa di stalking

Marco Castoldi, in arte Morgan, è al centro di un procedimento per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice ed ex compagna Angelica Schiatti, oggi legata al collega Calcutta.

Negli scorsi giorni sono trapelati dettagli della querelle tra i due con l’ex giudice di X Factor che più volte avrebbe minacciato la sua ex e il suo nuovo compagno, diffondendo anche materiale pornografico di lei.

Ora, dopo la condanna dell’opinione pubblica e dei protagonisti della scena musicale italiana, Morgan torna sul caso e promette di “rivelare la verità”.

Cosa ha detto Morgan su Instagram

“Ok, va bene, vi racconto tutta la storia, la verità di cosa è successo. Siete pronti?”, scrive, rivolgendosi ai suoi followers.

Morgan invita chi si è interessato alla storia a diffidare dello “schifo” pubblicato da Selvaggia Lucarelli. “Vi racconto qualcosa di molto diverso, vi faccio entrare nella verità. Domani e poi tutti i giorni avrete un pezzo per comporre il quadro totale“, annuncia.

Nelle scorse ore, sempre sui suoi social, aveva ribadito di non aver commesso alcunché contro la sua ex e, anzi, che il perseguitato fosse lui. In precedenza Angelica Schiatti aveva ringraziato quanti si erano schierati dalla sua parte e sottolineato come si fosse sentita sola e abbandonata, nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso.

La difesa del cantante

L’avvocato del cantautore, Rossella Gallo, ha precisato che il procedimento penale è nato da una querela presentata più di 4 anni fa da Angelica Schiatti per presunti reati di stalking e diffamazione e che tali fatti erano già noti alla stampa.

Inoltre, si legge, che solo un giudice può giudicare su tali circostanze, implicando di fatti di evitare processi sommari fuori dai tribunali.

Il caso stalking ha portato la Warner Music a rompere il contratto con Morgan; anche la Rai, dove avrebbe dovuto condurre un programma nella prossima stagione televisiva, si è sfilata.

L’attacco a Selvaggia Lucarelli e la querela

A ridestare l’attenzione sul caso è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli in un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano.

La stessa è stata querelata da Morgan negli scorsi giorni “per aver costruito violenza di massa“, come ha detto il musicista.

“Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho e risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio”.