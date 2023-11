Morgan rischia l'espulsione da X Factor dopo “lo show” nell’ultima puntata live: perché e cosa è successo

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Morgan potrebbe essere espulso da X Factor come giudice dopo le polemiche legate all’ultima puntata andata in onda giovedì 16 novembre. La conferma ufficiale non è ancora arrivata da Sky, ma la notizia gira ormai in modo insistente, come riporta anche il Corriere della Sera.

Le polemiche legate all’ultima puntata di X Factor

Tante le polemiche arrivate negli ultimi giorni, dopo la serata di giovedì 16 novembre durante la quale Morgan ha litigato con tutti, da Fedez a Francesca Michielin, da Dargen D’Amico a Ambra Angiolini.

Era stata proprio quest’ultima, a fine puntata, a dire: “Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera”.

Fonte foto: IPA Live della quarta puntata di X Factor 2023

Perentoria la risposta di Morgan: “È bella la retorica della lacrima”, aveva ribattuto l’artista tra i fischi del pubblico.

Successivamente, quando Francesca Michielin era intervenuta chiedendo di lasciar parlare Ambra, Morgan aveva rincarato la dose: “Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa“.

Il riferimento era alla gaffe della conduttrice nella puntata precedente, quando parlando con Colapesce era sembrata non essere al corrente della morte del cantautore Ivan Graziani (avvenuta nel 1997).

A quel punto è intervenuto Fedez, chiedendo a Morgan di smetterla. “Grazie Fedez, mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo“, aveva ribattuto l’artista.

Parole che non sono state commentate dal giovane cantante milanese che però non è sembrato prenderla bene.

Le critiche a Morgan sui social

Il clima incandescente si è trasferito anche dietro le quinte del noto programma televisivo.

Poco dopo un video di chiarimenti pubblicato da Morgan (relativo alla battuta sulla depressione di Fedez) sui suoi canali social, è infatti emerso un fuorionda che mostra l’artista litigare animatamente con Ambra Angiolini e poi alzarsi e andare via, dopo averla offesa.

Sui social si sono moltiplicate le critiche al comportamento del giudice più anziano che, secondo molti, oltre ad essere spiacevole per i colleghi sarebbe ingiusto nei confronti dei concorrenti, costretti ad esibirsi in un clima troppo teso.