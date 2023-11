Morgan non sarà sostituito a X Factor 2023, cosa succederà agli Astromare? E intanto Bugo se la ride

L’uscita di scena di Morgan dal ruolo di giudice di X Factor non è rimasta senza conseguenze, tra il destino degli Astromare e la reazione di Bugo all’annuncio della produzione. Le ore sono caldissime, ma per la band che fino all’ultimo giorno è rimasta nella scuderia di Marco Castoldi si è già mossa la direzione del format di Sky per far sì che si arrivi tutti preparati in egual modo alla prossima puntata.

Morgan fuori da X Factor, la reazione di Bugo

Dall’incidente del 2020, quando Bugo lasciò il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione di ‘Sincero’ nella versione distorta da Morgan, è molto difficile riprendersi.

Lo scopriamo anche martedì 21 novembre, quando alla notizia della cacciata di Morgan dal tavolo dei giudici di X Factor è arrivata la risposta dell’ex partner in crime.

Come ha reagito Bugo? Con una risata, laconica ma eloquente.

Dopo l’incidente del Festival di Sanremo 2020, Morgan e Bugo hanno ripreso a punzecchiarsi proprio nel 2023 quando Cristian Bugatti ha rotto un silenzio durato anni e ha attaccato l’ex collaboratore con una serie di video pubblicati sui social.

Per il momento Morgan non ha replicato alla risata di Bugo.

Il destino degli Astromare

Per gli Astromare niente è a rischio. Come apprende e riporta ‘Ansa’, la band non ha mai interrotto il lavoro e si sta preparando per la prossima puntata di X Factor che andrà in onda giovedì 23 novembre.

Degli Astromare si stanno occupando la direzione musicale del programma nonché il direttore creativo.

La band, dunque, continua il suo percorso nonostante l’esclusione del giudice che li seguiva.

Perché Morgan è stato escluso da X Factor

In una nota pubblicata sui social, Sky Italia e Fremantle Italia hanno fatto sapere che alla base della scelta di escludere Morgan dal programma ci sarebbero “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati” sia “nei confronti della produzione” che “durante le esibizioni dei concorrenti”.

La scelta è dovuta anche alle “numerose dichiarazioni susseguitesi in questi giorni”. Nell’ultima puntata del talent show di Sky, Morgan ha ironizzato su Francesca Michielin e la sua gaffe su Ivan Graziani, ma soprattutto su Fedez e i suoi problemi con la depressione, e per quest’ultimo aspetto si è scusato.

Morgan ha detto che per la sua esclusione “non c’è motivazione” e che “evidentemente non hanno il peso della cultura”. Infine, in una storia su Instagram, ha scritto: “L’editto satellitare è stato emanato”.