Morgan chiede scusa ad Angelica Schiatti e dà la sua versione sulle accuse di stalking mosse dalla cantante

“Chiedo ad Angelica pubblicamente scusa, ho detto cose orribili“. Così Morgan parla della cantautrice Angelica Schiatti, che lo ha denunciato per stalking e diffamazione. E si difende dalle accuse, sostenendo che le minacce e gli insulti via chat sono frutto del periodo buio che stava attraversando, alle prese con un “serio problema di tossicodipendenza”.

La relazione tra Morgan e Angelica Chiatti

In una intervista al Corriere della Sera, Morgan chiede pubblicamente scusa alla sua ex Angelica Schiatti, dopo averla più volte accusata sui social di mentire e sostenuto che la vittima fosse lui.

Rinviato a giudizio a Lecco per atti persecutori e diffamazione, Marco Castoldi dà la sua versione sulla relazione con la cantautrice, ora legata al collega Calcutta, a partire da un dato non trascurabile: secondo Morgan sono stati insieme per 8 anni, tre mesi invece secondo Schiatti.

“Sono stati otto anni di affinità elettive in cui ci scrivevamo 500 messaggi al giorno. All’inizio, abbiamo avuto una storia. Dopo, ci siamo frequentati da amici del cuore e anche da amanti”, dice Morgan.

La rottura

Stando al racconto di Morgan, nel novembre 2019 Schiatti gli avrebbe detto che voleva stare con lui ed entrambi hanno lasciato i rispettivi compagni: “Io Alessandra, da cui aspettavo una figlia”. Poi, nel febbraio 2020, “ho chiesto ufficialmente la mano di Angelica alla sua mamma”.

Il cantante racconta che in quel periodo aveva un “serio problema di tossicodipendenza” e aveva iniziato una cura al cervello per guarire chiamata Tms (Transcranial magnetic stimulation), “quasi un elettroshock”.

La rottura arriva in quel periodo: Morgan esce dall’ospedale il 4 maggio 2020 e Schiatti lo blocca su Whatspp. La prima querela per stalking arriva il 25 maggio, dopo che lui le aveva mandato messaggi con insulti e minacce.

Secondo il cantautore Angelica Schiatti si è “trasformata in un giorno da amica a nemica”: “Fino al giorno prima, ci parlavamo ogni secondo e, di colpo, si era trasformata”.

Le accuse di stalking

Nella denuncia la cantautrice fa risalire gli atti persecutori al 17 aprile, quando Morgan le scrive che se lo avesse lasciato si sarebbe tolto la vita.

“Quei messaggi brutti li ho mandati in quel contesto. Non ero in me e c’era anche il lockdown e ormai una neonata che aveva bisogno di un padre”, afferma Castoldi.

Quindi le scuse: “Ora, chiedo ad Angelica pubblicamente scusa, ho detto cose orribili. Ero fuori di me”.

Gli insulti via chat

Stando alle accuse, Morgan avrebbe più volte cercato di mettersi in contatto con Schiatti, anche fingendosi altre persone. Come il cantante Willie Peyote: “Questa fa troppo ridere. Era un tentativo disperato di contatto”, dice Morgan.

Poi un messaggio al manager di Schiatti in cui gli chiedeva: “La mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il pisello o solo uno alla volta?”. Un messaggio che sarà chiarito al processo, secondo Morgan.

E un altro alla madre della donna: “Se mi incazzo, esplode il vulcano e Angelica si scava la bara”. Secondo il cantante era solo una metafora.

Il revenge porn e la foto della strada di Schiatti

Morgan poi respinge le accuse di revenge porn: prima avrebbe minacciato in una chat di gruppo di pubblicare video porno di Schiatti, poi ha pubblicato una foto di lei. Uno scatto che secondo lui non ha visto nessuno perché l’ha cancellato subito.

Morgan definisce poi un equivoco la foto della via in cui abita Schiatti, che aveva pubblicato sui social quando ha annunciato la querela contro Selvaggia Lucarelli, che con un suo articolo ha fatto scoppiare il caso.

“Serviva una foto e ci ho messo la più neutra che ho trovato: quella che mi aveva appena mandato un’amica”, dice Morgan. “Non ci ho proprio pensato che è una via vicina a casa sua”.