Morbillo, morti 700 bambini in Zimbabwe: sanità al collasso, "epidemia causata dal calo di vaccinazioni"

Un’epidemia di morbillo ha ucciso più di 700 bambini e contagiato migliaia di adulti in tutto lo Zimbabwe. Al 6 settembre, il Ministero della salute e dell’infanzia del Paese ha segnalato più di 6.500 casi e 704 decessi.

Epidemia in Africa

L’immunizzazione, secondo quanto riportato dal New York Times, è diminuita in modo significativo in Zimbabwe durante la pandemia da Covid-19.

L’epidemia di morbillo ha molteplici cause. I genitori sono rimasti lontani dai centri sanitari, mentre la chiusura delle scuole e i lunghi lockdown hanno fatto naufragare le campagne di sensibilizzazione.

L’allarme dell’Oms

A luglio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unicef avevano avvertito che milioni di bambini, soprattutto nei Paesi più poveri, avevano saltato alcune o tutte le vaccinazioni infantili a causa dell’emergenza pandemica causata dal Covid-19, dei conflitti armati e di altri ostacoli.

Le agenzie delle Nazioni Unite hanno definito la situazione odierna il più grande arretramento nell’immunizzazione di routine in 30 anni e hanno spiegato che, combinato con i tassi di malnutrizione in rapido aumento, la vita di milioni di bambini è in pericolo.

Sistema sanitario al collasso

La copertura vaccinale in Zimbabwe era già in calo prima della pandemia, a causa di una una crisi politica ed economica decennale che ha distrutto il sistema sanitario pubblico.

Fonte foto: ANSA Un centro dell’Unicef in Zimbabwe

Il sistema sanitario dello Zimbabwe è disperatamente a corto di personale. Gli operatori sanitari si sono trasferiti nel vicino Sud Africa o nei paesi ad alto reddito per lavori in cui guadagnano stipendi molto più alti rispetto ai più che modesti salari dello Zimbabwe.

Venticinque anni fa, lo Zimbabwe aveva uno dei più alti tassi di copertura vaccinale nell’Africa subsahariana, ma lo scetticismo sui vaccini è aumentato, amplificato da chiese influenti che scoraggiano l’immunizzazione ed esortano i membri a fare affidamento sulla preghiera, spiega il New York Times.

Un dramma nel dramma per il Paese africano, che ora deve fare i conti con un focolaio di morbillo devastante.