Monza, violenza sessuale su una donna in ascensore: 33enne arrestato, l'allarme dell'addetto alle pulizie

Violenza sessuale in ascensore in pieno giorno a Monza, nel quartiere di San Rocco, dove una donna è stata aggredita da un 33enne. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto dopo la segnalazione dell’addetto alle pulizie che li aveva chiamati dopo aver sentito la donna urlare nel vano ascensore.

Violenza sessuale a Monza, la denuncia

L’aggressione è avvenuta nella mattina di giovedì 26 gennaio 2023 a Monza, in uno stabile di via Fiume. Secondo quanto riferito dalle testate locali, poco dopo le 10 una donna di 38 anni sarebbe stata presa di mira da un uomo che, dopo averla puntata, si è chiusa all’interno del vano ascensore con lei.

Da lì sarebbe partita la violenza, con l’aggressore che avrebbe palpeggiato la donna nelle parti intime. La vittima, che è riuscita a farsi sentire grazie alle sue urla, è stata tratta in salvo dall’addetto alle pulizie dello stabile.

Arrestato l’aggressore

L’addetto alle pulizie, infatti, è stato attirato dai lamenti della donna e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato ancora sul posto l’aggressore e l’hanno arrestato. Si tratta di un 33enne di origini camerunensi che si trova in Italia dal febbraio 2022.

Già in precedenza l’uomo era finito sul taccuino delle forze dell’ordine per aver subito un provvedimento di Ammonimento per Atti Persecutori, emesso dal questore di Monza e della Brianza il 30 dicembre scorso dopo le segnalazioni di una donna stalkerizzata e residente proprio nello stesso condominio dove è avvenuta la violenza sessuale.

I precedenti

Il 33enne fermato dalla polizia, che si trova in carcere, solo qualche ora prima aveva attirato l’attenzione degli agenti. Infatti, come riferito da Monza Today, mercoledì 25 gennaio era stato denunciato dai poliziotti della Squadra Volanti, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi ai danni degli agenti intervenuti presso la Biblioteca Civica di San Rocco, su richiesta dalla bibliotecaria che ne aveva lamentato il comportamento molesto.

Ma è stata la violenza sessuale, avvenuta all’indomani in pieno giorno in via Fiume, a far scattare le manette al 33enne che è ora in attesa delle procedure di espatrio che sono già state avviate dal suo arrivo in struttura.