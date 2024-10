Monteleone sempre più giù negli ascolti, Rai valuta chiusura e Pd e M5s chiedono il costo del programma

Divampa la polemica attorno al flop del programma televisivo di Rai Due L’altra Italia. La trasmissione, condotta da Antonino Monteleone, nell’ultima puntata andata in onda è addirittura scesa sotto l’1% di share. Più precisamente i dati registrati sono i seguenti: 0,99% e 169 mila spettatori. Innanzi a simili risultati il Pd e il M5s hanno manifestato dure critiche. Inoltre è stato chiesto quanto realmente costa la trasmissione.

L’altra Italia di Antonino Monteleone, programma flop: i numeri

L’ultima puntata, quella dello 0,99% di share, è stata dal punto di vista degli ascolti la più tremenda. Ma anche le due precedenti hanno raccolto dati tutt’altro che rosei.

All’esordio, datato 3 ottobre, il talk ha radunato 276 mila telespettatori (1,8% di share), nella seconda puntata medesimi utenti (1,6% di share). Poi l’ulteriore tracollo dello scorso giovedì.

Fonte foto: ANSA Antonino Monteleone

Rai non cancella il talk

Non è un mistero che Antonino Monteleone sia considerato un pupillo di Giorgia Meloni (era alla corte della premier alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara). Innanzi a simili numeri, però, c’è poco da dire. La Rai chiuderà il programma? Può darsi, ma prima vuole tentare di raddrizzarlo.

La posizione della Direzione Approfondimento Rai, a proposito dei problemi relativi allo share de L’altra Italia, è la seguente: “La Rai crede nel progetto e nel gruppo di lavoro della trasmissione L’altra Italia e pertanto stiamo facendo le opportune valutazioni, di concerto con la Direzione distribuzione e la Direzione marketing, per definire gli interventi necessari di aggiustamento del formato e di posizionamento”.

Da Pd e M5s proteste e critiche

“TeleMeloni è un disastro culturale, sociale e economico per il Paese”, tuonano i membri del Pd della Commissione di vigilanza Rai.

E ancora: “L’altra Italia ha segnato il punto più basso mai toccato dalla rete, nonostante il conduttore sia legato a un contratto da oltre 300.000 euro”.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Dario Carotenuto esige trasparenza: “Vogliamo sapere adesso come impatta l’imbarazzante 0,99% del programma di Monteleone sui conti della Rai: vogliamo in Vigilanza un report dettagliato per questo e per gli altri programmi di prima serata”.

“Esiste un tema di sostenibilità delle scelte editoriali perché sono legate ai soldi del canone pagato da tutti gli italiani. Il più grosso fallimento degli ultimi decenni non può passare inosservato”, conclude Carotenuto.