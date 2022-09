Montebelluna, noleggia carro armato per una festa: abitanti nel panico, pensavano che l'Italia fosse in guerra

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un carro armato fermo davanti a un ristorante. Una scena mai vista a Montebelluna, in provincia di Treviso, che ha spinto diversi abitanti a telefonare ai carabinieri, nel panico. La paura più grande era che l’Italia fosse entrata in guerra, magari contro la Russia di Vladimir Putin. Ma la realtà è ben diversa.

Il carro armato alla festa

Un appassionato di armamenti bellici ha deciso di dare una festa, ma al tempo stesso di lasciare il segno dando sfogo alla sua passione.

Così, davanti al ristorante scelto per la serata, si è presentato con un carro armato, in via dei Mante.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo in cui è comparso il carro armato, in via dei Mante a Montebelluna, in provincia di Treviso

Le chiamate ai carabinieri

Gli abitanti, vedendo sfilare il mezzo, si sono allarmati e hanno chiamato i carabinieri.

I militari, però, hanno tranquillizzato tutti: il carro armato è infatti smilitarizzato.

Inoltre, è stato noleggiato regolarmente.