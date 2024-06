Monolite nel deserto a nord di Las Vegas, l'ultimo avvistamento misterioso era del 2020: i precedenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Strana struttura nel deserto vicino a Las Vegas. Nei pressi della città statunitense è apparso un monolite di materiale riflettente, simile a uno comparso nella zona nel 2020. Si tratta probabilmente di un’installazione artistica.

La scoperta del monolite a Las Vegas

La polizia della città di Las Vegas nel Nevada, Stato occidentale degli Usa, ha ritrovato nel mezzo del parco naturale Desert National Wildlife Refuge, nei pressi della cittadina di Gass Peak, uno strano monolite.

Si tratta di una struttura in materiale riflettente, nel quale il paesaggio naturale circostante si specchia rendendolo difficilmente visibile se non da vicino. Al momento non si hanno notizie sui responsabili dell’installazione.

Alcune persone hanno sottolineato la somiglianza di questo monolite con altri comparsi in giro per il mondo durante la pandemia da Covid-19 tra il 2020 e il 2021. Si tratterebbe con ogni probabilità di installazioni artistiche.

Il precedente del 2020

Nel corso del 2020 infatti, nel deserto dello Utah, relativamente vicino a dove è stato ritrovato il monolite di Las Vegas, era stata individuata un’installazione del tutto simile, sembra in mezzo alla natura e sempre di materiale riflettente.

L’ispirazione per questo tipo di opere sembra essere il film 2001: Odissea nello spazio, nella cui scena iniziale è l’apparizione di un misterioso monolite a dare il via all’evoluzione tecnologica di un gruppo di ominidi.

Altri avvistamenti simili erano stati segnalati in precedenza nel centro della città di Las Vegas, nella California centrale e anche in Europa, per la precisione in Romania e in Galles.

Le paure della polizia locale

Al momento la preoccupazione principale della polizia di Las Vegas sono i curiosi. Il monolite si trova infatti nel mezzo di una riserva naturale dedicata agli animali selvatici, ma ha già iniziato ad attirare alcuni curiosi.

Il problema è però che l’installazione si trova in un’area estremamente remota del parco, talmente complicata da raggiungere che le stesse autorità hanno impiegato molto tempo per trovarla.

La notizia del suo ritrovamento si è però diffusa in tutto il mondo e ora si teme l’arrivo di migliaia di turisti. Il percorso complicato che porta al monolite potrebbe però far perdere diversi gruppi, con rischi sia per gli stessi turisti che per l’equilibrio della fauna locale.