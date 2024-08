Money Muling su Telegram, come funziona la nuova truffa social che spilla migliaia di euro agli utenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Money Muling. Si chiama così la nuova truffa social, in questo caso su Telegram, in grado di spillare migliaia di euro alle vittime, basato su un articolato sistema di riciclaggio di denaro usato dalla criminalità organizzata per riciclare i proventi delle attività illecite. Per farlo reclutano delle persone, le ignare vittime del raggiro, attirate con la promessa di facili guadagni.

Il racconto di una vittima della truffa su Telegram

“Sembrava una cosa vera…mi mandava video con le istruzioni, mi diceva persino che sarei potuta andare alla Polizia se non mi fossi fidata”.

Così al Corriere della Sera Valentina, una delle vittime di questo tipo di truffa, che assieme al suo fidanzato ha perso più di 3mila euro nel giro di poco tempo.

La ragazza racconta di essere stata agganciata dai truffatori con un messaggio WhatsApp proveniente da un numero con prefisso del Sud Africa.

Dopo una breve discussione è stata invitata in un gruppo Telegram chiamato come la società cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer (ovviamente all’oscuro di tutto).

Nel gruppo ci sono utenti e bot che cercano di convincere la ragazza della bontà del sistema, in grado di farle fare soldi facilmente: basta solo inviare e ricevere denaro tramite bonifici, e guadagnare con le commissioni.

Persi 3mila euro

Per ottenere la fiducia della coppia, il truffatore, chiamato anche “Il Professore“, come uno dei personaggi della Casa di Carta, fa arrivare loro un bonifico da 150 euro, da un altro utente.

Invia alla ragazza un video con il suo volte reale, mentre parla e fa i gesti che Valentina gli chiede di fare. Non solo, anche il suo documento di identità (romeno e presumibilmente fittizio), invitandola ad andare dalla polizia qualora pensasse ci fosse “qualcosa di strano”.

La ragazza inizia così a fare i bonifici seguendo le indicazioni del “Professore”: in totale lei e il suo fidanzato hanno versato 3.100 euro, con l’illusione di poter ottenere indietro 4.100 euro.

I movimenti sospetti fanno attivare il reparto antifrode della banca, che chiede spiegazioni. Istruita dal truffatore Valentina spiega che i bonifici sono per un suo amico in Romania a cui doveva restituire delle somme di denaro.

In realtà i soldi vanno tutti in conti lituani: la banca blocca tutto e la truffa si interrompe. Nel frattempo il Professore chiede altri soldi e la discussione assume toni più accesi.

La ragazza riceve poi dal Regno Unito una telefonata di una donna che le dice di scaricare una app per il trading di criptovalute se vuole avere indietro i 3.100 euro persi. Ma la giovane ha ormai capito di essere stata raggirata e va dalla polizia a denunciare tutto.

Money Muling, come funziona la truffa

Il money muling è una truffa usata dalla criminalità organizzata per il riciclaggio del denaro frutto di attività di illecite.

Per riciclare il denaro sporco i criminali si servono di persone, spesso ignare dell’illegalità di quanto stanno facendo, che vengono chiamate “money mules” (mulo di denaro), versione aggiornata al digitale degli “spalloni”.

I “muli” vengono reclutati con vari espedienti, solitamente agganciati sui social con la promessa di facili guadagni, di un lavoro ben pagato, fattibile da casa e senza esperienza.

Alle vittime della truffa viene chiesto di effettuare transazioni di denaro con diversi strumenti di pagamento, ottenendo in cambio delle provvigioni.

I money mules sono quindi delle vittime ma allo stesso tempo anche complici inconsapevoli dei criminali.