Mondo dello sci in lutto, muore Elena Fanchini: aveva 37 anni, nel 2005 medaglia d'argento ai mondiali

Il mondo dello sport, e quello dello sci in particolare, è in lutto per la morte di Elena Fanchini. L’ex sciatrice è deceduta all’età di 37 anni a causa di un tumore. Nel 2018 era riuscita a superare la malattia e a tornare in pista, prima del ritiro definitivo dall’attività sportiva nell’aprile del 2020. Ad agosto la malattia era tornata e per lei non c’è stato nulla da fare.

Addio all’ex sciatrice Elena Fanchini

Elena Fanchini si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. I risultati più importanti della sua carriera di sciatrice li aveva conseguiti nelle gare di discesa libera.

In questa specialità Elena Fanchini ha conquistato l’argento ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva del 2005 e il primo posto in due gare valide per la Coppa del Mondo di specialità.

Elena Fanchini era sorella di Nadia, più piccola di un anno e anch’essa sciatrice e vincitrice di un argento mondiale nel 2013, e di Sabrina.

La dedica di Sofia Goggia a Elena Fanchini

Lo scorso 20 gennaio la campionessa di sci Sofia Goggia aveva dedicato la vittoria nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo proprio a Elena Franchini.

“Voglio dedicare la vittoria ad Elena Fanchini che so che sta attraversando un momento delicato nella sua vita, questa vittoria è per lei”, aveva detto Sofia Goggia nelle interviste post-gara.

Parole che avevano toccato profondamente Elena Fanchini, che aveva ringraziato pubblicamente Sofia Goggia per la dedica.

Il cordoglio della Federazione per la scomparsa di Elena Fanchini

Nella sua carriera Elena Fanchini ha preso parte a sei edizioni dei mondiali e a tre Olimpiadi. Nel 2018, con un commovente messaggio, aveva annunciato la rinuncia alle Olimpiadi di PyeongChang per curarsi.

Dopo aver sconfitto il tumore il suo rientro in pista era stato rimandato a causa di un infortunio che l’aveva quasi costretta al ritiro, arrivato poi nell’aprile del 2020. La sua ultima gara è stata il supergigante di Coppa del Mondo in Val d’Isere nel dicembre del 2017.

La Federazione italiana sport invernali, tramite il presidente Flavio Roda, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Elena Fanchini. “Siamo vicini a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste difficili ore”, ha detto.