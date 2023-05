Momenti di paura a Lanzo Torinese: va a casa della ex e aggredisce con una roncola il nuovo compagno

Violenta aggressione nella notte di mercoledì 10 maggio a Lanzo Torinese, in Piemonte. Un 34enne si è presentato a casa della ex compagna, aggredendo con una roncola il nuovo compagno e danneggiando l’automobile di quest’ultimo parcheggiata in strada.

La ricostruzione

L’uomo, un 34enne italiano, si è presentato in piena notte a casa della ex: non si era rassegnato alla chiusura della loro relazione.

Come riferisce TorinoToday, quando ha trovato in casa della donna il nuovo compagno, un italiano 32enne, lo ha aggredito colpendolo al braccio con una roncola. Trattasi di uno strumento agricolo, costituito da una lama a un taglio, alquanto ricurva, con breve manico da impugnare.

Successivamente ha inveito contro la Fiat Panda del 32enne, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, situata in via Umberto I, a Lanzo Torinese.

Denunciato l’aggressore

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lanzo Torinese che sono riusciti in poco tempo, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, a rintracciare l’aggressore.

L’uomo è stato fermato e denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lanzo Torinese, luogo della notte di follia nella quale un uomo è stato aggredito con una roncola

Come sta la vittima dell’aggressione

Per quanto riguarda invece la vittima dell’aggressione della notte di follia a Lanzo Torinese, il 32enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè.

Qui il 32enne è stato medicato dalle ferite e dimesso con un mese di prognosi.

Sul fronte della cronaca nera piemontese, da segnalare la notizia del 26 aprile 2023 della cattura, a Torino, della cosiddetta “banda delle monetine”, un gruppo di malviventi dedita a derubare persone, specialmente anziani, nei pressi di luoghi come supermercati e cimiteri.

Almeno una ottantina i colpi messi a segno, con un bottino racimolato di circa quattrocentomila euro. Si tratta una banda che faceva della distrazione un’arma quasi infallibile. Un gruppo di malviventi che colpiva principalmente anziani, lanciando in terra monetine nei pressi di supermercati o cimiteri per distrarli e poter poi rubare indisturbati borse, portafogli e cellulari.