Molotov incendiarie contro la sinagoga di Oldenburg in Germania: caccia ai responsabili del gesto antisemita

Ordigni incendiari, probabilmente delle molotov, sono state lanciate contro la porta della sinagoga di Oldenburg, nel nord della Germania, nella giornata di venerdì 5 aprile. Caccia ai responsabili del gesto antisemita, con la comunità della cittadina della Bassa Sassonia che si è stretta attorno a quella ebraica.

Molotov contro la porta della sinagoga

L’attacco, secondo quanto riferito dall’agenzia Dpa che cita un portavoce della polizia, è avvenuto nella giornata di venerdì 5 aprile contro la sinagoga di Oldenburg. Nel pomeriggio, infatti, un ordigno ha colpito la porta provocando un incendio.

La porta è stata danneggiata dall’esplosione in cui, fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

Le guardie di un centro culturale vicino hanno notato immediatamente l’incendio e spento le fiamme.

La reazione della comunità di Oldenburg

Saputo dell’attacco antisemita, politici e rappresentanti della Chiesa hanno condannato l’attentato ed espresso sdegno.

L’Alleanza contro l’antisemitismo e l’antisionismo di Oldenburg ha indetto una veglia spontanea davanti alla sinagoga in serata. La ministra degli Interni della Bassa Sassonia, Daniela Behrens, ha dichiarato che “le autorità di sicurezza faranno tutto ciò che è in loro potere per identificare l’autore o gli autori. Lo Stato avrà un ruolo di primo piano in questo caso”.

Fonte foto: Getty Images La porta danneggiata della sinagoga di Oldenburg

“Anche se i retroscena del reato non sono ancora chiari, ne sono profondamente addolorata. Per me gli attacchi incendiari alle sinagoghe sono assolutamente riprovevoli e inqualificabili“, ha dichiarato Behrens in un comunicato del suo ministero.

Il sindaco di Oldenburg, Jürgen Krogmann, ha sottolineato la sua solidarietà alla comunità ebraica: “Gli attacchi alle sinagoghe sono attacchi a tutti noi. Non accetteremo che un’istituzione ebraica della nostra città sia diventata l’obiettivo di un attentato”.

Caccia ai responsabili dell’attacco antisemita

La speranza “che i colpevoli possano essere identificati al più presto”, ha dichiarato il vescovo di Oldenburg, Thomas Adomeit che ha definito quello del pomeriggio di venerdì 5 aprile un “attacco spregevole e disumano dimostra purtroppo ancora una volta che non abbiamo superato il male dell’antisemitismo nella nostra società”.

Le forze dell’ordine si sono subito messe a caccia del responsabile, o probabili responsabili, dell’attacco che al momento non sarebbe stato rivendicato.

Un gesto che ha portato Andreas Sagehorn, presidente della direzione di polizia di Oldenburg, ad annunciare che le misure di sicurezza nella sinagoga aumentate immediatamente fino a quando non saranno chiarite le circostanze del crimine.